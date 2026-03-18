Berna González Harbour habla así de Sánchez, a quien compara con un expresidente: "No está desaparecido"

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, realizó este miércoles una comparecencia institucional en el Palacio de la Moncloa tras las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ante el conflicto latente en Oriente Medio iniciado por EEUU e Israel en su conjunto.

Las declaraciones del socialista no han gustado a todos. Sin embargo, para la periodista y escritora Berna González Harbour, la intervención, además de ser necesaria, según sus palabras, ha sido positiva y ha conseguido marcar el debate en toda la Unión Europea.

Como ejemplo de la rapidez, la española ha querido recordar el caso de Irak y los meses que tuvieron que pasar hasta que el expresidente del Partido Popular, José María Aznar, dio la cara en una comparecencia. "¿Cuánto tardó Aznar en comparecer para explicar la guerra de Irak? ¿10, 11 meses? Estoy citando de memoria", se ha preguntado la periodista en el programa 'Hoy por Hoy'.

"Pedro Sánchez, insisto, ha hecho una declaración institucional que no solo, desde mi punto de vista, ha sido clarificadora, necesaria y positiva, sino que ha marcado el debate en toda la Unión Europea y en Estados Unidos", ha continuado en su intervención ante el micrófono de Cadena Ser, donde ha querido dejar claro su orgullo por ello y subrayar que por lo menos el socialista "no está desaparecido".

"Yo me enorgullezco de eso. Después pidió enseguida la comparecencia en el Congreso que se producirá la semana que viene. Y tendremos el viernes el consejo... Quiero decir, no estamos en un estado de alarma que haya requerido mayor urgencia y no está desaparecido", ha sentenciado la escritora.

En la declaración, que duró diez minutos, Sánchez sostuvo que la posición de España en el conflicto de Oriente Medio se resume "en cuatro palabras: No a la guerra", así como en las guerras de Ucrania y Gaza. Y señaló que una crisis como esta "también nos afecta" a nosotros.