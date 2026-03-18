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Berna González Harbour habla así de Sánchez, a quien compara con un expresidente: "No está desaparecido"
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Berna González Harbour habla así de Sánchez, a quien compara con un expresidente: "No está desaparecido"

"Ha hecho una declaración que ha marcado el rumbo a Europa. Me enorgullezco de esto..."

Andrea Cadenas de Llano Sosa
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Berna González Harbour y Pedro Sánchez
Berna González Harbour y Pedro SánchezGetty Images- Canva- HuffPost

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, realizó este miércoles una comparecencia institucional en el Palacio de la Moncloa tras las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ante el conflicto latente en Oriente Medio iniciado por EEUU e Israel en su conjunto.  

Las declaraciones del socialista no han gustado a todos. Sin embargo, para la periodista y escritora Berna González Harbour, la intervención, además de ser necesaria, según sus palabras, ha sido positiva y ha conseguido marcar el debate en toda la Unión Europea. 

Como ejemplo de la rapidez, la española ha querido recordar el caso de Irak y los meses que tuvieron que pasar hasta que el expresidente del Partido Popular, José María Aznar, dio la cara en una comparecencia. "¿Cuánto tardó Aznar en comparecer para explicar la guerra de Irak? ¿10, 11 meses? Estoy citando de memoria", se ha preguntado la periodista en el programa 'Hoy por Hoy'.

"Pedro Sánchez, insisto, ha hecho una declaración institucional que no solo, desde mi punto de vista, ha sido clarificadora, necesaria y positiva, sino que ha marcado el debate en toda la Unión Europea y en Estados Unidos", ha continuado en su intervención ante el micrófono de Cadena Ser, donde ha querido dejar claro su orgullo por ello y subrayar que por lo menos el socialista "no está desaparecido". 

"Yo me enorgullezco de eso. Después pidió enseguida la comparecencia en el Congreso que se producirá la semana que viene. Y tendremos el viernes el consejo... Quiero decir, no estamos en un estado de alarma que haya requerido mayor urgencia y no está desaparecido", ha sentenciado la escritora. 

En la declaración, que duró diez minutos, Sánchez sostuvo que la posición de España en el conflicto de Oriente Medio se resume "en cuatro palabras: No a la guerra", así como en las guerras de Ucrania y Gaza. Y señaló que una crisis como esta "también nos afecta" a nosotros. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
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Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

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