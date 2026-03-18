Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El PSOE mantiene al PP a ocho puntos de distancia y Vox cae a su peor dato en nueve meses, según el CIS
Política
Política

El PSOE mantiene al PP a ocho puntos de distancia y Vox cae a su peor dato en nueve meses, según el CIS

Podemos de desmorona (2,9%) y obtiene su peor pronóstico desde hace casi dos años, mientras Sumar apenas mejora una décima. 

Javier Escartín
Javier Escartín
El líder de Vox, Santiago Abascal, durante un mitin.
El líder de Vox, Santiago Abascal, durante un mitin.Getty Images

El PSOE seguiría siendo la fuerza más votada si hoy se celebraran elecciones generales en España, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de marzo y que se ha publicado este miércoles. Los socialistas sufren una leva caída de ocho décimas, hasta el 31,8% de los votos, pero sigue marcando distancias importantes con respecto al PP, puesto que los populares se quedan a más de ocho puntos de distancia. 

El partido de Alberto Núñez Feijóo, eso sí, toma algo de aire y sube hasta el 23,3%, su mejor dato desde el pasado mes de septiembre. Por otro lado, Vox cae de forma estrepitosa dos puntos y se contenta con el 16,6% de estimación de voto, su peor dato en el CIS desde junio de 2025. Un retroceso que se produce tres días después de que Vox fallara en sus expectativas de crecimiento en las elecciones de Castilla y León y tras mostrarse partidario del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán.

Podemos se descalabra 

En los partidos a la izquierda del PSOE, siguen las malas noticias. Sumar apenas mejora una décima (7,1%) y sigue dos puntos por debajo del resultado que registraba en marzo del año pasado. Podemos, mientras, sufre otro batacazo al dejarse un punto (2,9%) y conseguir su peor pronóstico desde mayo de 2024. 

Tampoco hay buenas noticias para Alvise Pérez y su Se Acabó la Fiesta, al perder tres décimas y situarse en el 2,1%. En lo que respecta a los partidos nacionalistas o independentistas, ERC cae una décima (2,4%), Junts pierde la mitad de sus apoyos (0,6%), Bildu sube una décima (1,1%), el BNG crece más del doble (1,7%) y el PNV baja tres décimas (0,5%). 

Javier Escartín
Javier Escartín
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy jefe de Hard News en El HuffPost España. Coordino la cobertura de actualidad política con la misión de explicar lo que pasa en España y en el mundo de una manera directa, clara y comprometida para una audiencia exigente y crítica como la nuestra. Puedes contactar conmigo a través de un correo a javier.escartin@huffpost.es

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a informar sobre la actualidad política en España, poniendo el foco en las decisiones del Gobierno, los movimientos de la oposición y el funcionamiento tanto del Congreso de los Diputados como de los partidos políticos. Creo que la política no es algo lejano, sino que influye directamente en la vida de cada persona: desde la aprobación de una ley de vivienda hasta una reforma laboral. Por eso trato de contar la vorágine política de una manera clara y accesible, sin perder la profundidad que exige cada asunto. Me interesa especialmente abordar temas que despiertan inquietud ciudadana, como la corrupción, la vivienda o la transparencia de las instituciones, y hacerlo siempre con una mirada crítica y social. Entiendo el periodismo político no como una mera narración de lo que ocurre, sino como un ejercicio de contexto y responsabilidad que ayude a la gente a entender por qué esas decisiones afectan a su día a día. Y como todo el mundo tiene su lado freak también me gusta mucho el Festival de Eurovisión, que llevo cubriendo para diferentes medios desde el año 2009. Quizá, algún día, pueda contar la victoria de España en el certamen...

 

Mi trayectoria

Nací en Zaragoza, pero en 2005 me mudé a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Carlos III. Antes de El HuffPost, trabajé nueve años en ABC, cuatro en COPE y un año en Mediaset. Previamente, de una manera más aficionada, escribí sobre cine y la temporada de premios en Hollywood e hice una serie documental sobre el Camino de Santiago que se llamó "Diario de un peregrino".

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA instituto PULEVA de nutrición

Más de Política

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos