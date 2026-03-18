El PSOE mantiene al PP a ocho puntos de distancia y Vox cae a su peor dato en nueve meses, según el CIS

El PSOE seguiría siendo la fuerza más votada si hoy se celebraran elecciones generales en España, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de marzo y que se ha publicado este miércoles. Los socialistas sufren una leva caída de ocho décimas, hasta el 31,8% de los votos, pero sigue marcando distancias importantes con respecto al PP, puesto que los populares se quedan a más de ocho puntos de distancia.

El partido de Alberto Núñez Feijóo, eso sí, toma algo de aire y sube hasta el 23,3%, su mejor dato desde el pasado mes de septiembre. Por otro lado, Vox cae de forma estrepitosa dos puntos y se contenta con el 16,6% de estimación de voto, su peor dato en el CIS desde junio de 2025. Un retroceso que se produce tres días después de que Vox fallara en sus expectativas de crecimiento en las elecciones de Castilla y León y tras mostrarse partidario del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán.

Podemos se descalabra

En los partidos a la izquierda del PSOE, siguen las malas noticias. Sumar apenas mejora una décima (7,1%) y sigue dos puntos por debajo del resultado que registraba en marzo del año pasado. Podemos, mientras, sufre otro batacazo al dejarse un punto (2,9%) y conseguir su peor pronóstico desde mayo de 2024.

Tampoco hay buenas noticias para Alvise Pérez y su Se Acabó la Fiesta, al perder tres décimas y situarse en el 2,1%. En lo que respecta a los partidos nacionalistas o independentistas, ERC cae una décima (2,4%), Junts pierde la mitad de sus apoyos (0,6%), Bildu sube una décima (1,1%), el BNG crece más del doble (1,7%) y el PNV baja tres décimas (0,5%).