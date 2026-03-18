Liberadas 8 mujeres de un chalet donde eran obligadas a prostituirse incluso con menores

La Policía Nacional ha liberado a ocho mujeres obligadas a ejercer la prostitución, incluso con menores de edad, en un chalet en Madrid alquilado por un matrimonio que ha ingresado en prisión y que llevaba explotando sexualmente a ciudadanas latinas en esta vivienda desde hace 11 años.

Junto a la pareja en prisión por delitos de pertenencia a organización criminal, prostitución, corrupción de menores y tráfico de drogas fueron arrestadas otras cuatro personas en la denominada Operación Socavón, desarrollada por el Grupo VI de lucha contra la trata de la Brigada de Extranjería de la Jefatura Superior de Policía gracias a la denuncia de dos víctimas.

En solo 4 días se detectaron 600 movimientos, incluidos menores: 6.000 euros en una mañana

Las mujeres explotadas, unas 15, vivían hacinadas en el sótano del chalet situado junto a Arturo Soria, pero alejado del resto de viviendas, y eran explotadas las 24 horas. Los investigadores calculan que los beneficios de esta trama rondaban los dos millones de euros al año, unos 6.000 euros en un mañana.

De hecho, en cuatro días, los agentes que vigilaban la vivienda llegaron a contabilizar más de 600 movimientos, en los que detectaron la presencia de menores, confirmada además por el testimonio de las mujeres.