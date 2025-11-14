Varios muertos y heridos tras chocar un autobús contra una parada en Estocolmo

Al menos seis personas han muerto y varias han resultado heridas en Estocolmo después de que un autobús de dos pisos haya chocado contra una parada de bus en el centro de la capital sueca. Esa ha sido la información compartida por un portavoz de los servicios de rescate de Estocolmo.

El atropello, que tuvo lugar en torno a las 15:00 (hora local) en la calle Valhallavägen, de Estocolmo, ha sido calificado por las autoridades como homicidio agravado, aunque se desconocen más datos por el momento, aunque el conductor ya ha sido arrestado, algo que las autoridades han definido como "rutinario en este tipo de incidentes".

Según informaron en la emisora nacional SVT, el autobús que ha acabado con la vida de varias personas pertenecía a la empresa gestora de autobuses locales en la zona norte de Estocolmo, de acuerdo con las declaraciones de un responsable de comunicación de la empresa Transdev a la emisora.

Asimismo, un testigo y propietario de una tienda en la misma calle donde ha ocurrido el suceso, ha asegurado que el autobús chocó frontalmente contra el poste de una parada de autobuses, y tras ello aseguró que varias personas entraron llorando en su tienda.

En lo que respecta al suceso, la policía no descarta ninguna línea de investigación aunque por el momento no consideran que se trate de un ataque premeditado. En este sentido, el portavoz ha confirmado que en el momento del accidente no había pasajeros dentro del autobús.

Por su parte, nada más conocer lo ocurrido, el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, ha comunicado a través de su cuenta de X que "todavía no conocemos la causa", al tiempo que ha transmitido sus condolencias a "los afectados y sus familias".

Asimismo ha afirmado que "la policía, los servicios de ambulancia y rescate tienen ahora una labor muy difícil e importante que desempeñar". Una fotografía publicada en la página web del diario Aftonbladet mostraba a los servicios de emergencia en el lugar, rodeando un autobús azul de dos pisos, con escombros esparcidos alrededor del vehículo.