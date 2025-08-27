Al menos dos muertos y 20 heridos en un tiroteo en un Escuela Católica en Minneapolis (EEUU)

Un ataque con armas de fuego se ha saldado con al menos dos muertos y 20 heridos en la Escuela Católica Annunciation en la localidad de Minneapolis (Estados Unidos), según informaron las autoridades estadounidenses.

Por el momento, se desconoce la gravedad de cada una de las veinte víctimas, aunque las autoridades confirmaron que todas ellas fueron enviadas a centros asistenciales. Tampoco se ha confirmado la identidad de las víctimas, pero medios como ABC y Fox News, ya lo confirman.

Según las primeras informaciones, publicadas por el medio estadounidense ABC, citando a fuentes policiales, el atacante se habría suicidado poco después de perpetrar el ataque con un tiro realizado con su misma arma.

La primera reacción institucional ha corrido a cargo del presidente estadounidense, Donald Trump, que se ha manifestado a través de su red social, Truth Social, donde ha señalado que ha "recibido información completa sobre el trágico tiroteo en Minneapolis, Minnesota", y ha indicado que "el FBI respondió rápidamente y se encuentra en el lugar. La Casa Blanca seguirá monitoreando esta terrible situación. ¡Por favor, únanse a mí para orar por todos los involucrados".

De acuerdo con las informaciones que llegan desde la ciudad estadounidense, se estima que el número de víctimas de diversa consideración podría oscilar entre tres y 20. Todos ellos habrían sido asaltados a primera hora de la mañana, cuando los menores entraban al centro, que según apuntan, tendría capacidad para unos 320 menores.

Tras el ataque, los cuerpos policiales han asegurado que el tirador fue neutralizado y que actualmente "no hay amenaza activa para la comunidad". Por su parte, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, se ha mostrado consternado a través de redes sociales, donde afirmó estar "orando por nuestros niños y maestros cuya primera semana de clases se ha visto empañada por este horrible acto de violencia".