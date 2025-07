Netanyahu responde a la propuesta de alto el fuego de Trump: "No habrá más Hamás. Se acabó"

Benjamin Netayanhu ya ha respondido al anuncio de Trump para que se consiga un alto el fuego en Gaza, y que el presidente estadounidense tildó de "propuesta final", que se traduciría en una tregua de 60 días.

Este anuncio, comunicado por el máximo mandatario estadounidense a través de su cuenta de Truth Social en la madrugada de este miércoles, ha encontrado ya la contestación pública de su homólogo israelí, que a tenor del mensaje de Trump en la red social, ya había dado su visto bueno de forma privada la presidente estadounidense.

"Israel ha aceptado las condiciones necesarias para finalizar el alto el fuego de 60 días, durante el cual trabajaremos con todas las partes para poner fin a la guerra", aseguró el presidente Trump a través de la red social.

Netanyahu ha asegurado que "no habrá Hamás", y ha recalcado que "no vamos a volver a eso. Se acabó". Estas declaraciones, las primeras desde el anuncio de Trump, se han producido durante una reunión en la mañana de este miércoles. Esta respuesta se produce después de que Trump revelara que Israel iba a dar el 'ok' a las condiciones de paz propuestas por Estados Unidos.

Asimismo, el líder israelí afirmó que su país cuenta con "enormes oportunidades". "No las vamos a desaprovechar. No las desaprovecharemos, no las perderemos, no desaprovecharemos esta oportunidad", enfatizó, añadiendo que estas "oportunidades" incluyen derrotar a sus enemigos y asegurar el futuro económico, nacional, internacional y energético de Israel.

En esta línea se mostró el ministro de Asuntos Estratégicos de Israel, Ron Dermer, quien aseguró que Israel había aceptado el plan de alto el fuego que incluye también la liberación de rehenes. Y que el país está listo para iniciar las conversaciones con Hamás para rubricar el acuerdo.

Por su parte, Hamás se encuentra estudiando la propuesta, y desde la milicia aseguran querer el fin de la guerra en la Franja de Gaza y garantice la retirada de las tropas israelíes de la región "ocupada". Así lo ha comunicado a través de un escrito formal publicado este miércoles.

De hecho, Trump advirtió durante la noche del miércoles, que esperaba que Hamás diera también el visto bueno a la proposición "por el bien de Oriente Medio", ya que de lo contario, la situación en Gaza "no mejorará, sino que empeorará", afirmó el presidente. Esta advertencia se produce tras más de un año y medio de guerra entre la milicia y el Estado de Israel, y que se ha cobrado ya la vida de más de 57.000 palestinos, según datos publicados por las autoridades gazatíes.

En este sentido, el autodenominado Movimiento de Resistencia Islámica ha afirmado estar actuando con "un alto sentido de la responsabilidad" para lograr de una vez "el fin de la agresión israelí" contra Gaza. "Estamos llevando a cabo consultas nacionales para discutir las propuestas que hemos recibido de nuestros hermanos mediadores (Egipto y Catar) con el objetivo de alcanzar un acuerdo que garantice el fin de la agresión, la materialización de la retirada (de las tropas israelíes) y la entrega urgente de ayuda a nuestro pueblo en la Franja de Gaza", afirmó la milicia.

Del mismo modo, el medio palestino Filastin publicó en sus páginas, citando a altos mandos de Hamás, que "los mediadores están llevando a cabo esfuerzos intensos para reducir las diferencias entre las partes, alcanzar un acuerdo marco e iniciar una ronda de negociaciones serias". En este sentido, uno de los detalles que Trump no desveló es que serían Egipto y Catar los países que entregarán esa "propuesta final" a Hamás.