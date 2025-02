Ni China ni Rusia: EEUU descoloca a Europa apuntando que la mayor amenaza se oculta dentro del continente

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, lanzó el pasado viernes un fuerte ataque contra lo que consideró un retroceso de Europa respecto a los "valores fundamentales" compartidos con Estados Unidos, durante su esperado discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich.

En su intervención, Vance que ese era el verdadero peligro de Europa: "La amenaza que más me preocupa con respecto a Europa no es Rusia, ni China, ni ningún otro actor externo. Lo que me preocupa es la amenaza que viene desde dentro: el retroceso de Europa respecto de algunos de sus valores más fundamentales, valores que comparte con los Estados Unidos de América".

El discurso del estadounidense careció de contenido sustancial sobre las amenazas externas que enfrenta Europa y se centró en las políticas internas del continente, lo que dejó a muchos en la audiencia de la conferencia sorprendidos.

Silencio desconcertante sobre Ucrania

Otro aspecto que generó desconcierto fue la falta de detalles sobre Ucrania, un tema clave en la agenda de seguridad europea y global. "La administración Trump está muy preocupada por la seguridad europea y cree que podemos llegar a un acuerdo razonable entre Rusia y Ucrania", señaló Vance, sin proporcionar más información sobre cómo se desarrollaría este proceso ni cómo se incluiría a Europa y Ucrania en las negociaciones.

A pesar de las recientes revelaciones sobre las intenciones del presidente de EEUU, Donald Trump, de iniciar "inmediatamente" conversaciones de paz con su homólogo ruso, Vladímir Putin, Vance evitó abordar en profundidad la guerra, dejando a los europeos preocupados por el futuro de los acuerdos de paz y temiendo quedar al margen de cualquier negociación que favoreciera a Rusia.

Antes de su discurso en Múnich, Vance había hablado con el Wall Street Journal sobre el papel de Estados Unidos en las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania. En esa entrevista, sugirió que Washington tendría "herramientas económicas y militares de influencia" si Rusia no aceptaba un acuerdo de paz satisfactorio. No obstante, aún se desconocen los detalles de cómo se podrían materializar estas herramientas, y mucho menos si serían suficientes para garantizar una solución duradera al conflicto.