Ni Rusia ni Corea del Norte: los medios internacionales apuntan a España como la "villana" de la OTAN

LA HAYA, 25/06/2025.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez (d); el presidente estadounidense, Donald Trump (i); el turco, Recep Tayyip Erdogan (c); y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni (3d), entre otros líderes, posan en la foto de familia de la cumbre de la OTAN que se celebra este miércoles en La Haya, Países Bajos. EFE/ J.J. Guillén

La cumbre de la OTAN, que este año tiene lugar del 24 al 25 de junio, tiene entre sus principales objetivos llegar a un acuerdo común sobre el gasto en defensa de los miembros de la alianza, en un contexto geopolítico dominado por los conflictos bélicos y por el terremoto Trump. En este sentido, los países que se encuentran menos dispuestos a subir la partida que destinan a este ámbito, como es el caso de España o Eslovaquia, se han convertido en el punto de mira del resto de aliados, que critican su postura e instan a seguir los pasos marcados por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Uno de los medios internacionales que se ha pronunciado sobre este asunto ha sido el diario Politico, el cual ha sacado un artículo titulado "El nuevo villano de la OTAN: España", en el que hace hincapié en que "el esfuerzo de Madrid por evadir los nuevos objetivos de gasto de la alianza está enfureciendo a otros miembros".

"La insistencia a última hora del primer ministro español, Pedro Sánchez, en que su país no necesita alcanzar el nuevo objetivo de gasto en defensa del 5% del PIB de la OTAN, y su logro de no obtener una excepción en un acuerdo sobre el objetivo de gasto, han convertido a Madrid en el nuevo paria de la alianza", ha subrayado el medio estadounidense, para el que estas decisiones persiguen convencer al público de su país, pero no a la alianza.

"Independientemente del público nacional al que se dirijan Sánchez y Fico con sus decisiones, están encontrando poca simpatía entre los miembros de la alianza reunidos en La Haya", ha criticado el medio que ha llegado a declarar la inestabilidad que, según sus palabras, el gobierno español puede provocar con estas actitudes.

"Los delegados que se apresuraron a llegar a la capital holandesa, listos para un evento rápido y disciplinado de dos días, estaban horrorizados de que la exhibición de unidad cuidadosamente coreografiada pudiera ser destruida por un gobierno español, que ha sido un rezagado en el gasto de defensa", ha señalado el periódico, que pone de ejemplo el rechazo de países como Dinamarca o Polonia a una posible cláusula de exclusión voluntaria en este ámbito o a que se amplíe la definición del gasto de defensa para incluir otros aspectos menos relacionados con lo militar.

Otro de los aspectos que ha resaltado el medio es que el plan español pueda intentar ser copiado por otras naciones, poniendo en peligro el incremento común del 5%. "El drama español de último minuto ha abierto la puerta a que otros copien a Madrid y pidan sus propias excepciones o, como mínimo, más flexibilidad", ha defendido la publicación, que hace referencia a la postura de países como Bélgica, que ya han anunciado que solicitarán la máxima flexibilización en esta cuestión.