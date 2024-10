Machado desmiente a Nicolás Maduro una hora después de repetir que huyó a España

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha asegurado que la líder antichavista, María Corina Machado, ha seguido los pasos del excandidato a las elecciones del 28 de julio, Edmundo González, huyendo a España en las últimas semanas, si bien ella lo ha negado en una entrevista del canal EVTV Miami, en la que ha confirmado que sigue en el país.

"Resulta que el viejito (como suele referirse a González) se fue hace un mes. Y la sayona (como se refiere a Machado) también se fue. Huyó. (...) Se fue a una tasca bien buena en un lugar de España", ha dicho Nicolás Maduro en un acto televisado del plan comunal del café que se ha celebrado en el Teatro Teresa Carreño, en la capital venezolana, Caracas.

El jefe de Estado ha sostenido que Machado ya se encuentra en España y que primero envió a una persona muy cercana a ella de la cual no ha revelado el nombre: "Envió adelante a alguien de quien no puedo decir su nombre, muy cercana, que toma fotografías. Váyase adelante, me esperas allá que yo voy hasta el final", ha expresado.

Posteriormente, Machado ha desmentido al mandatario: "Los venezolanos saben que estoy aquí en Venezuela. La gente lo sabe. Y Nicolás Maduro también lo sabe. Lo que pasa es que están desesperados por saber dónde estoy. Y yo no les voy a dar ese gusto", quien ha sostenido que ella y los ciudadanos del país están "aquí luchando y decididos a avanzar hasta el final", ha dicho al exdiputada venezolana.

En cambio, según ha valorado, "el que no está aquí es Maduro", puesto que "está en universo paralelo rodeado de guardaespaldas" porque "sabe que el pueblo lo derrotó" en las presidenciales del pasado 28 de julio, en las que la opositora asevera que González Urrutia fue el candidato "electo", pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó ganador a Maduro.

"Edmundo González, que es el presidente electo, fue forzado, chantajeado, amenazado su vida y la de los suyos para que saliera del país en una sede diplomática. Fue una operacion muy oscura del régimen que buscaba debilitarlo, dividirnos. Pero le salió el tiro por la culata. Porque hoy Edmundo González está fuera del país, seguro, interactuando con parlamentos, con jefes de Estado, recibiendo apoyo de los venezolanos que están afuera. Y yo estoy aquí, con los venezolanos, obviamente protegiéndome", ha dicho.

En las últimas semanas, Maduro ha repetido en varios actos públicos que Machado ha huido del país, si bien el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha apuntado a que está escondida en una Embajada: "No puede ser que un grupo político llame a la gente a la calle y es el ciudadano común el que pone los muertos, la sangre y la zozobra mientras que ellos están felices en Madrid o ahorita debajo de la cama en una Embajada", manifestó.

González, principal rival de Maduro en los comicios presidenciales tras la inhabilitación de Machado, aterrizó a principios de septiembre en España después de solicitar el asilo político, puesto que sobre él pesaba una orden de arresto porque no había acudido a la convocatoria de la Fiscalía en el marco de una investigación por presuntos delitos vinculados a la publicación de las actas que acreditarían la derrota electoral del chavismo.

En España ya residen otros líderes de la oposición venezolana, como el exalcalde de Caracas Antonio Ledezma o el miembro de Voluntad Popular Leopoldo López, que escapó en octubre de 2020 tras permanecer refugiado en la Embajada española.