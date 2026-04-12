Reagan, ruso de 30 años que lucha en la guerra en el bando de Ucrania: "Muchos prisioneros que capturamos son jóvenes que van borrachos al centro de reclutamiento"

Reagan (nombre escogido para preservar su verdadera identidad en la guerra) es un hombre de 30 años que pese a ser de nacionalidad rusa está luchando en la guerra en el bando de Ucrania.

En concreto, el combatiente forma parte de la 'Legión de la Libertad Rusa', una organización paramilitar de voluntarios rusos críticos con el Kremlin que se ha integrado en las Fuerzas Armadas de Ucrania.

En una entrevista en el medio de comunicación alemán Welt, el soldado ha explicado que lucha frente a su propio país debido a que "desde que tengo memoria, el régimen ruso siempre ha utilizado imágenes propagandísticas del enemigo. A veces son los estadounidenses, a veces los negros, a veces los judíos. Este odio es omnipresente. Pero me di cuenta de que el régimen lo siembra para distraer la atención de sus propios fracasos".

En cuanto a la preparación de los combatientes rusos que están en el frente en Ucrania, Reagan ha asegurado que "la mayoría de los soldados están mal entrenados. Poco antes de la invasión había estado en contacto con soldados rusos. Me contaron que estaban dando vueltas por la base, barriendo las calles y, a veces, bebiendo. En combate, las unidades regulares pueden ser numéricamente superiores y tener mayor potencia de fuego. Pero a menudo carecen de entrenamiento y moral".

El ruso de 30 años ha destacado que el proceso de reclutamiento en su país natal busca engrosar las filas de las fuerzas rusas de cualquier forma, sin importar las condiciones en las que se encuentran los soldados.

"Cuando capturamos prisioneros, les preguntamos cómo fueron reclutados. Algunos nos dicen que estaban endeudados por el alcohol u otros problemas personales. A menudo parece completamente irracional. Se endeudan y creen que la guerra es su única salida", ha detallado.

"Fue borracho a la oficina de reclutamiento y al día siguiente era soldado"

Reagan ha puesto como ejemplo que "uno tenía solo 18 años. Había estado bebiendo durante dos días seguidos, al igual que su novia. El hermano de ella ya estaba luchando. Entonces llegó la pregunta: '¿Eres demasiado cobarde para ir también?'. Borracho, fue a la oficina de reclutamiento, se alistó y al día siguiente era soldado".

"Dos semanas después, estaba en una trinchera. Allí fue donde lo capturamos. Nunca vio un centavo. Por suerte, existen programas ucranianos para desertores. Los soldados que no quieren luchar contra Ucrania se alistan. Los llevan al otro lado del frente, al lado ucraniano", ha explicado Reagan.