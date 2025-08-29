La unidad de voluntarios rusos que lucha por Ucrania: "Hemos empezado una guerra híbrida contra Putin"

En la guerra de Ucrania, aunque pueda sonar contradictorio, hay voluntarios rusos que se encuentran luchando en el bando ucraniano. Uno de los mayores ejemplos de esa realidad es la Legión Rusa Libre.

En el sitio web de la organización se explica que la Legión Rusa Libre se encuentra inmersa en un combate armado "contra la dictadura de Putin y su círculo más cercano, que está robando el futuro a Rusia".

Maksimilian Andronnikov, comandante adjunto de la Legión Rusa Libre, ha concedido una entrevista al medio de comunicación finlandés Helsingin Sanomat en la que ha asegurado que "hemos empezado una guerra híbrida contra Putin".

El hombre, de 51 años, ha explicado que su unidad militar, que oficialmente forma parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania, está compuesta por "cientos de personas", aunque la organización no revela el número exacto de efectivos.

La Legión Libre Rusa se formó en marzo de 2022, apenas un par de semanas después de que el 24 de febrero de 2022 Rusia lanzara su invasión militar a gran escala contra territorio ucraniano.

Lo más destacable de esta organización es que los soldados que sirven en la misma son rusos. Hay tanto voluntarios como soldados del ejército ruso hechos prisioneros de guerra que querían cambiar de bando y pasarse al bando ucraniano.

En caso de que finalmente se alcanzara una tregua en la guerra, la Legión Libre Rusa tendría que dejar de disparar. Sin embargo, eso no haría que se disolviera. "No detendremos nuestras actividades políticas. Comenzaremos a crear fuerzas de resistencia dentro de Rusia", subraya Andronnikov, quien defiende que su país, Rusia, podría convertirse en un país feliz y próspero si se consigue que el régimen de Putin caiga.