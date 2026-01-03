Quién es Cilia Flores, la mujer de Maduro y "primera combatiente" del chavismo

El presidente Nicolás Maduro besa a su esposa Cilia Flores durante un acto público después de su toma de posesión presidencial el 10 de enero de 2025 en Caracas, Venezuela.

Su rostro en nuestro país era prácticamente desconocido. Hasta este sábado. Cilia Flores es la esposa de Nicolás Maduro y una de las figuras con más peso dentro del chavismo. Durante años ha sido presentada por el Gobierno venezolano como la "primera combatiente", un término con el que se sustituyó el de primera dama.

Tanto ella como el presidente venezolano han sido capturados por Estados Unidos y ahora se les acusa de conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y aparatos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras y aparatos destructivos. Esto es todo lo que se sabe sobre la primera combatiente venezolana.

Mano derecha de Hugo Chávez y esposa de Nicolás Maduro

Flores nació en 1956 en Tinaquillo, en el estado Cojedes, y creció en barrios del oeste de Caracas. Es abogada, con formación en derecho laboral y penal. Su vínculo con el chavismo comenzó a principios de los años noventa, cuando prestaba apoyo legal a Hugo Chávez y a otros militares implicados en el intento de golpe de Estado de 1992. En ese mismo entorno conoció a Maduro, que entonces participaba en actividades políticas y de seguridad vinculadas a Chávez.

Ella misma recordó años después ese primer contacto. "En esa travesía por la liberación de Chávez andábamos en actividades en la calle. Yo siempre recuerdo de una asamblea en Catia y cuando un muchacho pide la palabra, habló y me quedé mirando. Dije ‘qué inteligente", afirmaba, según recoge la BBC.

Fue elegida diputada en el año 2000 y, en 2006, se convirtió en la primera mujer en presidir la Asamblea Nacional. Durante su gestión fue acusada de contratar a familiares en el Parlamento.

También ocupó cargos de peso dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela y fue nombrada procuradora general de la República en 2012. Tras la muerte de Chávez, acompañó a Maduro en el proceso de transición y consolidación del poder dentro del chavismo.

La pareja se casó en julio de 2013, poco después de que Maduro ganara las elecciones presidenciales. A partir de entonces, Flores redujo su presencia pública, aunque algunos analistas citados por la BBC la han descrito como una figura clave en la toma de decisiones de su esposo.

Su nombre volvió a ocupar titulares internacionales en 2015, cuando dos de sus sobrinos fueron detenidos y condenados en Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Flores calificó ese episodio como un secuestro, aunque ambos fueron juzgados en Nueva York y liberados en 2022 en un intercambio de prisioneros.

Flores ha sido sancionada por Canadá y por Estados Unidos. Tras una de esas sanciones, Maduro salió en su defensa. "Si ustedes quieren atacarme, atáquenme a mí, no se metan con Cilia, no se metan con la familia, no sean cobardes. Su único delito, ser mi esposa", afirmó por aquel entonces.

Finalmente, en los últimos años, Flores volvió a ocupar un escaño en la Asamblea Nacional y de hecho llegó a acompañar a Maduro en alguna ocasión a algunos de sus actos oficiales y campañas electorales.