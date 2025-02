Reino Unido descubre el desconocido paraje de Canarias y pide dirigirse para allá pese a su "inconveniente importante"

Reino Unido tiene una especial predilección por las islas Canarias en materia de turismo y escapadas. Los ciudadanos británicos se pirran igualmente por la arena fina de Maspalomas como por la volcánica de Puerto de la Cruz. Pero hay más archipiélago que Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife. Y, en eso, precisamente ha puesto el foco uno de los medios más leídos por los británicos.

Se trata de la propuesta del tabloide Mirror, que deja un sugerente titular: 'La poco conocida isla Canarias de España tiene menos turistas pero un inconveniente importante". ¿Poco conocida?, ¿inconveniente en Canarias? Efectivamente, dicha publicación se fija en uno de los paraísos naturales de esta comunidad que se ha librado del turismo de masas.

Sí, podría ser La Gomera, pero no lo es. The Mirror se ha quedado maravillado con El Hierro. Donde a pesar de ese "inconveniente" recuerdan que no se vivirán escenas que no gustaron a los turistas de protestas de canarios de las grandes islas clamando contra el problema de la vivienda y alquileres desbocados fruto del turismo de masas y las viviendas turísticas que constriñen la oferta habitacional.

El paraíso oculto de Canarias en el que se fija la prensa británica

"El año pasado también se produjeron una serie de protestas en las principales islas, ya que los lugareños protestaron contra el exceso de turismo y el hecho de que los precios no les permitieran acceder al mercado inmobiliario", empieza exponiendo el artículo, para indicar sin tapujos que "así que, si buscas un lugar un poco más tranquilo para tus próximas vacaciones de sol invernal, tienes que probar El Hierro. También conocida como la Isla Meridiana, este destino es la segunda isla más pequeña de las Canarias y en su día se consideraba 'el fin del mundo'".

Cabe señalar que en 2023, la isla recibió alrededor de 20.300 turistas, lo que se presenta como una tarjeta de visita genial para aquellos turistas internacionales cansados de toparse con otros turistas internacionales. Recuerda el Mirror que El Hierro "es un 'paraíso' para los buceadores, con aguas cristalinas, corales vírgenes y una amplia variedad de vida salvaje que habita en el océano Atlántico".

Pero ¿y ese inconveniente? Precisamente, el que mantiene en estas condiciones paradisiacas a esta isla: "Llegar a El Hierro no es tan sencillo como volar a las islas más populares. No hay aeropuertos en el Reino Unido que lleguen directamente al aeropuerto de El Hierro, lo que significa que tendrás que volar a Tenerife y luego hacer transbordo a otro avión para llegar allí. Esto también aumenta el precio, ya que los vuelos de ida y vuelta en febrero cuestan al menos 152 libras (en comparación con las 28 libras de un viaje a Tenerife)".