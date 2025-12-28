Según informa el medio estadounidense, Newsweek, el almirante italiano, Giuseppe Cavo Dragone, actual presidente del comité militar de la OTAN, manifiesta para los micrófonos de Financial Times, que la organización que él mismo representa, estaba considerando "ser más agresiva o ser proactiva en lugar de reactiva", refiriéndose a Rusia.

Maria Zakharova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Moscú, clasifica la declaración por parte de Cavo como "un paso extremadamente irresponsable, que indica la disposición de la alianza a seguir avanzando hacia la escalada".

La OTAN denuncia ciberataques

Miembros personales de la OTAN afirman que la alianza sufre ciberataques a diario, algunos de los cuales pueden rastrearse hasta Moscú, según informa Newsweek. Cabe mencionar que "el ciberataque es una rama de lo que se conoce como guerra híbrida, o tácticas que no llegan al combate abierto", como bien lo expresa el mismo medo.

Las tensiones entre la OTAN y Rusia están a flor de piel, vale la pena señalar que aproximadamente 20 drones cruzaron a Polonia. Rápidamente, la OTAN implementó Artículo 4 de la alianza. Esto significa que los países miembros se reúnen para debatir siempre que "cualquiera de ellas, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las partes fuese amenazada", como lo expone el propio artículo de la organización.

La OTAN prefiere ser prevenida

Moscú manifiesta que no había atacado dicho país. Todo lo contrario. Sin embargo, el gobierno polaco consideró que el incidente marcó "lo más cerca que hemos estado de un conflicto abierto desde la Segunda Guerra Mundial". A tal punto que tanto la OTAN como la Unión Europea están reforzando sus sistemas de seguridad.

Un claro ejemplo de ello es Finlandia, país que prefiere ser prevenido ante cualquier imprevisto e hizo una transición hacia una flota de 64 cazas F-35A de quinta generación, ubicando aviones de combate equipados con la última tecnología a pocos kilómetros de territorio ruso.