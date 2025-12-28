Trump mantiene una "productiva" llamada con Putin minutos antes de reunirse con Zelenski en Florida

Donald Trump y Vladimir Putin se dan la mano tras su reunión sobre Ucrania en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, en Anchorage (Alaska), el 15 de agosto de 2025.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que ha mantenido una conversación telefónica con su homólogo ruso, Vladímir Putin, a pocas horas del comienzo del encuentro que el mandatario norteamericano mantendrá en Florida (Estados Unidos), con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

"Acabo de tener una buena y muy productiva conversación con el presidente ruso Putin antes del comienzo de la reunión con el presidente Zelenski", ha hecho saber el presidente a través de su red social, Truth Social.

El mandatario norteamericano no ha dado más detalles y se ha limitado a confirmar que el encuentro comenzará a las 13.00, hora local (las 19.00 hora en España peninsular y Baleares) en su residencia Mar-a-Lago de Palm Beach.

20 puntos para la paz

Volodímir Zelenski se reunirá este domingo para discutir el plan de paz de veinte puntos con miras a poner fin a la guerra con Rusia, que dio a conocer esta semana. El presidente de Ucrania ha asegurado que este encuentro es "muy importante".

"Comencé mi mañana en Florida hoy con una conversación telefónica detallada con el Primer Ministro del Reino Unido, Keir Starmer. Hablamos de los preparativos para la reunión con el presidente Trump, así como de todos nuestros contactos con socios europeos. Le informé sobre la situación en primera línea y las consecuencias de los ataques rusos", ha indicado en su perfil de X (antes Twitter).

El plan de paz que ha elaborado Ucrania junto con Estados Unidos y los socios europeos, plantea un pacto de no agresión, garantías de seguridad para Kiev y el ingreso en la UE a medio plazo. También indica que Rusia y Ucrania se comprometen de forma irrevocable a no atacarse mutuamente. No obstante, Zelenski considera que los continuos ataques rusos demuestran que el mandatario ruso Vladímir Putin "realmente no quiere la paz".

Zelenski, que ha mostrado su compromiso con la iniciativa de paz, ha reconocido que han surgido dos importantes puntos de fricción en las conversaciones entre Washington y Kiev: el destino de la región del Donbás, en el este de Ucrania, y el control de una central nuclear ocupada por Rusia y se espera que estos temas sean parte hoy de la conversación con Trump, destaca este domingo en The New York Times.

Previo a esta reunión, la pasada semana representantes de Estados Unidos y Ucrania abordaron en Miami las garantías de seguridad a Kiev dentro de este nuevo plan de paz y la recuperación económica del país europeo tras el fin del conflicto, con énfasis en la definición de plazos y la secuencia de los próximos pasos en la negociación.