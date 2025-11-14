Así será la mili alemana: voluntaria y con mejores salarios, de 2.600 euros

Guerreras de campaña colgadas en un stand del Ejército alemán, mientras busca nuevos reclutas en la feria de videojuegos Gamescom, en Colonia, en agosto de 2025.

Los malos vientos que soplan desde el este de Europa, tras la invasión rusa de Ucrania, que cabalga hacia su cuarto año, ha hecho que el viejo continente se replantee sus políticas de Defensa y trate de ampliar, país a país, su base de movilización. Alemania anunció hace meses, por ejemplo, que se planteaba recuperar el servicio militar y, desde este jueves, se conocen los detalles de esa iniciativa.

Aunque el Ejército germano reconoce que necesita decenas de miles de soldados más, de momento no va a restablecerse la obligación de hacer el servicio militar. Así lo han acordado los partidos del Gobierno tras meses de disputas. El ministro de Defensa, Boris Pistorius, del Partido Socialdemócrata Alemán (SPD), quiere poner en marcha en enero de 2026 la nueva mili, que será más atractiva y mejor remunerada. "Otros países europeos, especialmente los del norte, demuestran que el principio de voluntariedad funciona si se combina con el atractivo, y espero que aquí ocurra lo mismo", declaró Pistorius, después de que los líderes de la coalición entre el bloque conservador CDU/CSU y el SPD llegaran a un acuerdo.

Ya en 2026 se prevé reclutar a 20.000 nuevos voluntarios, que tendrán un salario bruto de 2.600 euros al mes. El punto de conflicto entre los partidos que forman la coalición de gobierno se desencadenó por la cuestión de si el Ejército alemán será capaz de reclutar suficiente personal solo con voluntarios para que Alemania esté en condiciones de defenderse. Actualmente, la Bundeswehr cuenta con unos 182.000 soldados, pero, según las especificaciones de la OTAN, se necesitan al menos 260.000 para 2035. Habrá objeción de conciencia, se añade.

Los políticos de los partidos democristianos CDU y CSU argumentan que este ambicioso objetivo solo se puede alcanzar con el retorno al servicio militar obligatorio. O, al menos, con un mecanismo que active automáticamente el retorno al servicio militar obligatorio en caso de que no se presenten suficientes voluntarios, pero este punto es inaceptable para los socialdemócratas.

Nuevas obligaciones para los jóvenes

En el futuro, incluso aquellos jóvenes que no tengan interés en el Ejército, deberán cumplir con dos obligaciones. La primera es rellenar un cuestionario con una "declaración de disponibilidad", que servirá para tener constancia sobre su condición física y su disposición a servir en las Fuerzas Armadas. Las mujeres pueden responder el cuestionario y declararse dispuestas a servir en el Ejército, pero no estarán obligadas a hacerlo.

Durante el próximo año y medio, los voluntarios deberán pasar por una revisión médica para determinar su aptitud para ser miembro del Ejército. A partir de julio de 2027, todos los jóvenes nacidos en 2008 o después serán examinados en todo el país. Esto afectará aproximadamente a 300.000 hombres.

El ministro de Defensa argumenta que esta es la única manera de que las Fuerzas Armadas alemanas tengan una idea clara de quiénes podrían ser reclutados en caso de conflicto. El proceso de reclutamiento solía gestionarse a través de las llamadas oficinas de reclutamiento militar de distrito, distribuidas por todo el país.

Con la abolición del servicio militar obligatorio, en 2011, esas oficinas se disolvieron por completo. El Ministerio de Defensa trabaja ahora con gran urgencia para establecer una nueva infraestructura para el reclutamiento y ya está inspeccionando posibles inmuebles. Además, Pistorius ya ha subrayado que los nuevos centros de orientación profesional de la Bundeswehr no tendrán nada que ver con las anticuadas oficinas de antaño. Al igual que las de Suecia, están concebidas para ser modernas, luminosas y acogedoras.

Los que no lo ven claro

El acuerdo sobre el servicio militar obligatorio alcanzado por el Gobierno de coalición entre conservadores y socialdemócratas está generando críticas, especialmente entre los directamente afectados. Quentin Gärtner, secretario general de la Conferencia Federal de Estudiantes, declaró a Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) que la ley de servicio militar obligatorio debería ir acompañada de una iniciativa de 100.000 millones de euros para la educación y la salud mental de los jóvenes. "No hay ni la más mínima señal de que el Estado esté dispuesto a asumir la responsabilidad por nosotros", ha dicho Gärtner.

Las críticas también provienen del político opositor Sören Pellmann, líder del grupo parlamentario del partido La Izquierda en el Bundestag: "Cada socio de la coalición intenta atribuirse el acuerdo sobre el servicio militar obligatorio como un éxito propio, pero la juventud es la que sale perdiendo". Según Pellmann, lo que ha hecho la coalición ha sido, sencillamente, aplazar la disputa. "No hace falta ser adivino para ver que el servicio militar obligatorio llegará", afirmó.