Este país ofrece 8.300 euros a los que hagan una mili voluntaria de cuatro meses

Rumania recupera su mili. El Gobierno rumano ha aprobado este jueves reinstaurar un servicio militar, que será voluntario para todos los ciudadanos y ciudadanas de entre 18 y 35 años, con una duración de cuatro meses y una paga total de más de 8.300 euros. Todo ello, con el objetivo de aumentar y rejuvenecer el contingente de reservistas. Desde el 1 de enero de 2007, en Rumanía ya no existe el servicio militar obligatorio.

Durante esa formación, los voluntarios se beneficiarán de alojamiento, alimentación y equipamiento gratuito, así como de una asignación mensual de unos 590 euros, similar a la de los militares en período de prácticas. Al terminar el programa cobrarán otros 6.000 euros, el equivalente a tres meses de salario bruto medio.

Tras terminar ese periodo de entrenamiento de cuatro meses, los participantes en el programa pasarán a engrosar la reserva. Los nuevos reservistas tendrán que asistir cada año a entrenamientos y controles.

El ministro de Defensa de ese país, Ionuț Moșteanu, ha explicado que esta medida busca rejuvenecer el contingente de reservistas. "Este año, más de 120.000 soldados mayores de 50 años se jubilan. El año que viene otros 118.000 y en 2027 otros 111.000. Estamos hablando de aproximadamente 350.000 soldados que se retiran de la reserva, mayores de 55 años", ha señalado.

El Gobierno ha aprobado además una actualización de la Ley de Defensa Nacional de 1994, que facilita la toma de decisiones de los altos mandos del Ejército durante conflictos. Las dos propuestas se remitirán hoy mismo al Parlamento y el Gobierno espera que sean aprobadas antes del final de año.

Rumanía forma parte de la OTAN desde 2004 y es miembro de la UE desde 2007. El país tiene unos 530 kilómetros de frontera con Ucrania.

El pasado 29 de septiembre, las autoridades militares simplificaron el proceso para derribar aviones que invadan su espacio, días después de que drones rusos invadieran su espacio aéreo. Desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania en 2022, a Fuerza Aérea ha desplegado varias veces aviones de combate ante la presencia cerca de su territorio de drones rusos y en varias ocasiones han caído en suelo rumano, sin causar víctimas ni daños hasta la fecha.