Rusia y su aliado europeo despliegan su gran ejercicio militar en el rellano de Polonia

Una imagen fija extraída de un vídeo proporcionado por el servicio de prensa del Ministerio de Defensa ruso muestra a militares rusos disparando un sistema de misiles tierra-aire portátiles "Igla" durante los ejercicios militares conjuntos Zapad-2025 de las fuerzas armadas de Rusia y Bielorrusia en el polígono de tiro Borisovsky en Borisov, Bielorrusia, el 13 de septiembre de 2025.

En un momento de gran tensión por la reciente interceptación por parte de Polonia de drones rusos en su espacio aéreo en el marco de la invasión rusa de Ucrania —desatada por el presidente ruso, Vladimir Putin, hace más de tres años—, Rusia y Bielorrusia iniciaron el pasado viernes unas maniobras militares conjuntas que incluyen ejercicios en ambos países, así como en los mares Báltico y de Barents.

El Ministerio de Defensa ruso especificó en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que estas maniobras, llamadas 'Zapad-2025', suponen "la etapa final del entrenamiento conjunto de las Fuerzas Armadas de ambos países durante este año", con el objetivo de "mejorar las capacidades", "mejorar el nivel de interacción y entrenamiento de campo" para "mantener la paz, proteger los intereses y garantizar la seguridad militar".

También explicó que durante una "primera fase" de estas maniobras se simularán operaciones para "repeler una agresión" contra Rusia y Bielorrusia, mientras que la segunda se centrará en "la restauración de la integridad territorial del Estado de la Unión y la derrota del enemigo, incluida la participación de grupos coaligados de fuerzas de países amigos".

La cartera de Defensa rusa subrayó que "grupos operativos de los mandos y contingentes militares de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) y otros países socios han sido invitados a las maniobras", sin detalles sobre qué otros países participan en las mismas.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, resaltó el jueves en rueda de prensa que estas maniobras, que en parte tendrán lugar cerca de la frontera con Polonia, "no están dirigidas contra nadie" y sostuvo que se enmarcan en la "cooperación militar" entre "dos aliados estratégicos".

Mientras, el primer ministro polaco, Donald Tusk, dijo el viernes que Polonia y sus aliados de la OTAN están "preparados para cualquier provocación". "Han comenzado las maniobras Zapad, que estamos siguiendo con especial atención", dijo Tusk en una rueda de prensa, recogida por la agencia de prensa polaca PAP, según la cual el jefe del Gobierno de Polonia también habló de la preparación ante eventuales provocaciones de países rivales.

"Al mismo tiempo, los Estados miembros de la OTAN están llevando a cabo maniobras en nuestro lado, para que cualquier adversario potencial no tenga ninguna duda de que estamos preparados para cualquier posible provocación" agregó, en una alusión a los actuales ejercicios de la Alianza Atlántica Iron Defender-25.

En las Zapad-2025 participarán entre 13.000 y 30.000 tropas de Rusia y Bielorrusia, 6.000 de las cuales ejecutarán sus ejercicios en territorio bielorruso, a poca distancia del llamado 'corredor de Suwalki', franja fronteriza de menos de 100 kilómetros de ancho que es la única vía terrestre entre los países bálticos y Polonia.

El medio polaco Forsal.pl ha apuntado que los expertos destacan que la región de Kaliningrado sigue siendo un lugar clave durante estos ejercicios. Allí, han afirmado, Rusia mantiene sus fuerzas aéreas, terrestres y de misiles.

"Si se produjera una escalada y Rusia disparara misiles desde allí hacia Varsovia, la respuesta tendría que ser la destrucción de la infraestructura en la región de Kaliningrado. Es una zona pequeña, por lo que, en teoría, su capacidad de combate ofensivo podría ser pacificada con relativa rapidez", explicó. Michał Piekarski, experto en seguridad, citado por TOK FM.

Sin embargo, según los analistas, la Armada rusa representa un mayor desafío. "Una vez en alta mar, están en movimiento. Los buques de superficie aún se pueden rastrear con relativa facilidad, pero los submarinos representan un desafío mucho mayor. Y, sin embargo, también pueden portar misiles", recuerdó Piekarski.