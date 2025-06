Rusia corteja al padre de Elon Musk en un foro patriótico ruso en Moscú

Getty Images/Denver Post Photo by Cyrus McCrimmon

Errol Musk, padre del magnate estadounidense Elon Musk, viajó a Rusia para participar en un foro patriótico organizado por el Instituto Tsargrad, centro de estudios dirigido por Alexandr Duguin, ideólogo del presidente ruso, Vladímir Putin, según informaron este domingo medios cercanos al Kremlin.

En una entrevista al canal de televisión Tsargrad, Errol afirmó que había sido invitado al foro por "personalidades muy interesantes" con el fin de "hablar sobre el futuro", siguiendo el tema del evento, titulado Foro del Futuro 2050.

Según la página web del foro, Errol compartirá en el evento con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, el presidente de Tsargrad, Konstantín Maloféev, el vicepresidente de la Duma rusa (Cámara de diputados) Piotr Tolstói, y el jefe de la fracción parlamentaria del partido socialdemócrata ruso Rusia Justa, Serguéi Mirónov, entre otros.

En la entrevista a Tsargrad, el magnate sudafricano de 79 años abordó la reciente disputa entre su hijo y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quienes sostuvieron un intenso duelo verbal en la red social X, y dio un espaldarazo al último. "Lamentablemente, Elon no comprendió que Trump está obligado a hacer eso para hacerse con los votos de los demócratas en el Senado" estadounidense, dijo.

Errol Musk explicó que su hijo "no es un político. Es un magnífico especialista en tecnologías e innovador, pero la política para él es como un remolino que se lo lleva al fondo, y no tiene de donde sujetarse para no zozobrar".

Además, señaló que Elon trata de actuar de tal modo de que "cada paso tenga sentido", y en estos momentos ya está dudando de si actuó bien respecto a Trump y está dispuesto a reconocer su error, pero el presidente se niega a hablar con él.

También se refirió con admiración a la capital de Rusia, que le sorprendió por su extensión, belleza, limpieza y el carácter alegre de los rusos, y confesó sentirse molesto consigo mismo por no haberla visitado antes. "Quien proyectó esta ciudad era un verdadero genio. Sus magnificentes edificios me recuerdan a la antigua Roma", dijo.

