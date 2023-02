Rusia inicia "el mayor ataque" con misiles S-300

Sofiia Bobok/Anadolu Agency via Getty Images

A las puertas de que se cumpla un año de la invasión rusa en Ucrania, los analistas llevan un mes alertando de la llegada inminente de una nueva ofensiva ordenada por Vladimir Putin. Pero, ¿se puede decir que la ofensiva ya ha comenzado?

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ya dijo a Fox News hace unos días que consideraba que esta ofensiva “ya ha comenzado”. "Las fuerzas rusas han recuperado la iniciativa en Ucrania y han comenzado su próxima gran ofensiva en el óblast de Lugansk", señala uno de los últimos informes del Institute for the Study of War (ISW), según ha señalado El Confidencial.

Pero además de estas declaraciones, existen otros indicios. El viernes por la mañana, Ucrania amaneció con una nueva oleada de misiles contra las principales ciudades del país. Según precisó entonces el portavoz de la Fuerza Aérea de Ucrania, Yuriy Ignat, las tropas rusas "dispararon un número récord de misiles del tipo S-300 contra Ucrania”. También explicó que el Ejército ruso está lanzando cada vez más lejos este tipo de misiles, lo que aumenta las posibilidades de que alcancen objetivos de forma arbitraria.

Los rusos utilizan "estas armas para aterrorizar. Mientras derribamos misiles enemigos usando [nuestros] S-300, Rusia los lanza en ciudades densamente pobladas", dijo Ignat. Este ataque es un reflejo de que en los últimos días Rusia está aumentando el uso de fuego de artillería en lo que muchos señalan como el comienzo de su gran ofensiva.

Durante meses, la línea que une las ciudades de Svatove y Kreminna, en el óblast de Lugansk, ha sido el principal objetivo de las tropas ucranianas, según ha resaltado el mismo medio. Pero ahora son los rusos los que están intentando romper las defensas de Kiev al oeste del eje.

"Estos ataques son prácticamente una cosa diaria. Vemos pequeños grupos tratando de avanzar, a veces con el apoyo de armamento pesado y otras no. Hay disparos continuos", manifestó el gobernador ucraniano de la región de Lugansk, Serhii Haidai, a una cadena de televisión ucraniana el pasado jueves.

Por ahora, este nuevo ataque de las tropas rusas no ha logrado grandes avances, pero los analistas del ISW consideran que el uso reportado del lanzacohetes termobárico ruso TOS-1 en la zona sugiere que el Ministerio de Defensa ruso está priorizando este eje. De esta forma, Rusia está logrando pequeños avances, mientras Zelenski pide cazas y el Ejército ucraniano resiste en el Donbás.