Rusia quería la máquina de combate imparable y encarga el tanque milagroso con cañones gemelos y lanzagranadas

El vehículo de combate de apoyo a tanques "BMPT-72" (Terminator-2) circula por la calle Krasnaya Presnya, junto al zoológico de Moscú, en una imagen de archivo.

El fabricante estatal ruso Uralvagonzavod confirmó que Rusia ha realizado un nuevo pedido del tanque BMPT (traducido como Vehículo de Combate de Apoyo a Tanques), el vehículo blindado favorito de la prensa estatal rusa. Su apariencia y armamento le valieron el apodo de Terminator y los blogueros prorrusos lo llegaron a calificar como una "máquina de combate imparable".

El Ministerio de Defensa ruso ha aumentado así el pedido previsto para los próximos, según ha informado el medio Futurezone. Sin embargo, no se ha revelado el tamaño del pedido orginal, la cantidad de unidades del nuevo aumento ni si qué variante se ha pedido, el Terminator 1 o el 2 .

Sin embargo, a pesar de su buena publicidad en Rusia, la reputación del conocido como "tanque milagroso" ha sufrido varios contratiempos al ser inutilizado hasta en tres ocasiones por las fuerzas ucranianas en el campo de batalla de la guerra desatada por el presidente ruso, Vladimir Putin, hace ya más de tres.

Se cree que el ejército ruso solo disponía de diez de estos vehículos al comienzo de la invasión rusa, por lo que, hasta la fecha, habría sufrido la pérdida del 30% de sus BMPT, diseñados para proteger las formaciones principales de tanques de batalla de la infantería .

El vehículo blindado pesa unas 53 toneladas y mide siete metro de largo, pero lo que le caracteriza es su capacidad para disponer de una amplia variedad de armas. Esto incluye dos cañones de 30 mm, cuatro misiles antitanque Ataka de alta velocidad con un alcance de más de 6.000 metros, dos lanzagranadas AG-17D y una ametralladora coaxial PKTM de 7,62 mm.