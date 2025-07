Rusia "toma nota" del nuevo ultimátum de Trump, pero no frena su ofensiva: "La operación militar especial continúa"

El Kremlin ha asegurado este martes que toma nota del nuevo ultimátum anunciado la víspera por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien redujo a 10-12 días el plazo para un arreglo pacífico del conflicto en Ucrania, pero ha asegurado que Rusia se propone continuar la guerra.

"Tomamos nota de las declaraciones realizadas la víspera por el presidente Trump. La operación militar especial continúa", ha dicho Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria. "Seguimos comprometidos con un proceso de paz para resolver el conflicto en torno a Ucrania y garantizar nuestros intereses durante el proceso", ha añadido.

Es la segunda reacción de Rusia después de que Dimitri Medvedev, actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, respondiera con una advertencia. "Trump debería recordar dos cosas: Rusia no es Israel, ni siquiera Irán. Cada nuevo ultimátum es una amenaza y un paso hacia la guerra. No entre Rusia y Ucrania, sino con su propio país. No siga el camino de 'Joe El Dormilón", contestó, en referencia a Joe Biden.

Trump amenazó el 14 de julio con imponer nuevas sanciones a Rusia y a los compradores de sus exportaciones en un plazo de 50 días, un plazo que habría expirado a principios de septiembre. Pero el lunes, durante una visita a Gran Bretaña, acortó ese plazo: "Voy a poner una nueva fecha límite de unos diez o doce días desde hoy. No hay razón para esperar [...] Simplemente no vemos ningún progreso".

Trump no quiere hablar más con Putin

El presidente estadounidense, que ha mantenido media docena de llamadas con su homólogo ruso, Vladímir Putin, desde que regresó a la Casa Blanca en enero, también dijo que "no estaba tan interesado en hablar más". Peskov se ha negado a hacer comentarios sobre esa observación: "Preferiría no hacer ninguna valoración. Insisto, nos hacemos cargo de las declaraciones de Trump".

Aunque, al mismo tiempo, ha destacado que una cumbre entre ambos mandatarios no figura en la agenda. También ha reconocido una "ralentización" en el proceso de normalización diplomática entre ambos países, reuniones bilaterales suspendidas desde mediados de junio.