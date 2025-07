Rusia reacciona a la nueva fecha límite de Trump: "Cada ultimátum es una amenaza y un paso hacia la guerra"

Guido Bergmann / Bundesregierung via Getty Images

El cambio de posición de Donald Trump respecto a la fecha límite para que Rusia consiga un acuerdo de paz con Ucrania, ha encontrado ya la primera reacción por parte del Kremlin en palabras de su expresidente, Dimitri Medvedev, actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia.

El mandatario ruso ha respondido al nuevo "ultimátum" de Trump, que en la tarde de este lunes ha 'rectificado' su posición respecto a la fecha límite para que Putin consiga un alto el fuego con Ucrania, pasando de 50 días -de los cuales habían transcurrido ya 14- a "10 o 12".

"Trump le está dando un ultimátum a Rusia: ¿50 días o 10? Debería recordar dos cosas: Rusia no es Israel, ni siquiera Irán. Cada nuevo ultimátum es una amenaza y un paso hacia la guerra. No entre Rusia y Ucrania, sino con su propio país. No siga el camino de 'Joe El Dormilón", ha contestado Medvedv, en referencia a Joe Biden.

Las palabras de Trump, que dado el contexto (un encuentro con Keir Starmer) y la concreción de sus palabras "10 o 12 días", más que una orden bien podrían parecer un vago planteamiento, han sentado como una bomba de relojería en Rusia, que no parece contemplar ni aceptar ningún tipo de mandato del presidente estadounidense.

La nueva postura de Trump responde, según él mismo ha asegurado a que se siente "muy decepcionado" con Putin, y fue en ese momento cuando confirmó que iba "a reducir esos 50 días a un número menor".

"Voy a poner una nueva fecha límite de unos diez o doce días desde hoy. No tiene sentido que esté esperando. Con 50 días quería ser generoso, pero no vemos ningún avance", sentenció Trump ante los medios.