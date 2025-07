Trump da "10 o 12 días" a Putin para llegar a un acuerdo de alto el fuego con Ucrania

Mikhail Svetlov VIA GETTY IMAGES

A Trump le han entrado las prisas. El presidente estadounidense ha reducido este lunes el plazo que dio a su homólogo ruso, Vladímir Putin, para llegar a un acuerdo de alto el fuego con Ucrania "a 10 o 12 días" desde hoy porque "no hay razón para esperar". El mandatario ha agregado poco después que "esta noche o mañana" hará un anuncio oficial.

"Voy a hacer un nuevo plazo de unos 10 o 12 días a partir de hoy. No hay razón para esperar. No estamos viendo ningún progreso", ha dicho Trump a la prensa en un segundo turno de preguntas en el complejo de golf de Turnberry, en Escocia. ante el primer ministro británico, Keir Starmer. Trump ha lamentado que "no quiere hacerle eso" a Rusia porque "ama a la gente rusa".

Sin embargo, minutos antes, a la entrada de las instalaciones, Trump se mostró "decepcionado" con Putin porque, al término de las "cuatro o cinco" conversaciones que ha mantenido con él, "lanza cohetes a ciudades, por ejemplo Kiev". Así, sostuvo que reduciría ese plazo que le anunció el pasado 14 de julio y que comenzó el 22 del mismo mes, cuando amenazó a Putin con aranceles de casi el 100% si no alcanzaba un acuerdo con Ucrania en ese plazo.

"Voy a reducir esos 50 días que di a un número inferior, porque creo que ya sé la respuesta de lo que va a pasar", ha asegurado. Trump, como ya afirmó en otras ocasiones, se ha mostrado decepcionado con la actitud de Putin porque, tras mantener conversaciones vuelve a atacar, "mata a un montón de gente en una residencia o donde sea y deja cuerpos tirados por toda la calle".

Ucrania agradece que acorte el plazo de 50 días

El jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andrí Yermak, ha agradecido este lunes al presidente estadounidense que vaya a acortar el plazo de 50 días que dio hace dos semanas a su homólogo ruso para que acceda a firmar un acuerdo de paz.

"Gracias al presidente de EEUU por mantenerse firme y dar un mensaje claro de paz a través de la fuerza", ha dicho Yermak en la red social X. Además, ha agregado que "Putin sólo respeta el poder" y ha celebrado que el mensaje lanzado por Trump este lunes en Escocia es "fuerte y claro".

Las negociaciones entre las delegaciones rusa y ucraniana se retomaron el pasado 23 de julio en Estambul, con la propuesta de la parte rusa de crear grupos de trabajo que operarían online, a lo que Ucrania aún no ha respondido, según ha asegurado este lunes el Kremlin.

