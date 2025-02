Rutte traslada a Trump que los aliados están acelerando el gasto en Defensa y listos para ayudar más a Ucrania

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha trasladado este jueves al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que los aliados europeos están acelerando el gasto en Defensa y listos para reforzar la ayuda a Ucrania, en medio de las demandas de Washington para que los europeos se hagan cargo de la seguridad en el continente.

"Estados Unidos y la OTAN se están fortaleciendo. Los aliados de la OTAN están moviéndose rápido para invertir más en Defensa. Se han anunciado grandes aumentos, a los que seguirán otros", ha asegurado Rutte tras mantener un contacto telefónico con el líder estadounidense.

Igualmente, el ex primer ministro neerlandés ha señalado que los aliados preparan "miles de millones más en ayuda y contribuciones a las garantías de seguridad" para Ucrania en pleno debate sobre un acuerdo de paz que debería ser vigilado por fuerzas europeas en el terreno.

La llamada llega en pleno debate en el seno de la OTAN sobre elevar la partida en Defensa y el nuevo compromiso de gasto que pactarán los líderes aliados en la cumbre de La Haya a finales de junio. A la urgencia política que le imprime Trump con su demanda de gastar el 5% en Defensa se suma el ejercicio de evaluación interno de la OTAN para renovar los objetivos de capacidades militares que deben cumplir los aliados y que se ve exigido por la situación de seguridad en Europa por la amenaza que representa Moscú.

Rutte ha incidido en que el nuevo compromiso se alcance "más pronto que tarde" y se fije un "calendario creíble" para que no suceda como en 2014, cuando los aliados se comprometieron a gastar el 2%, pero luego no se aceleró la inversión hasta pasados unos años. "Eso es sencillamente inaceptable. Y no porque solo el presidente Trump nos lo pida, sino porque tenemos que defendernos", señaló el jefe político de la OTAN a principios de mes.