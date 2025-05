Servicios de inteligencia europeos recopilan información sobre la defensa aérea ucraniana: solo hay una explicación

Anadolu Agency via Getty Images

El reciente escándalo de espionaje entre Hungría y Ucrania ha provocado una crisis diplomática de alto nivel y András Rácz, experto en Rusia, advierte que las consecuencias podrían ser mucho más graves de lo que se piensa.

"Lo más aterrador es que los servicios de inteligencia húngaros también intentaron recopilar información sobre la defensa aérea ucraniana en Transcarpatia. Esta información es realmente valiosa para Budapest, sino para Moscú", explica en una publicación en Facebook.

El 9 de mayo, el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) reveló en un vídeo de siete minutos la desarticulación de una presunta red de espionaje húngara en Transcarpatia. Rácz sospescha de que esta acción no fue improvisada: "Una decisión así no se puede tomar de manera rápida e improvisada, sino que es necesario planificar el momento oportuno. Es probable que el escándalo se haya sincronizado con el Día de la Victoria para enviar un mensaje tanto a Budapest como al Kremlin".

Todavía más preocupante es el contenido de las tareas asignadas a los agentes. Entre otras misiones, debían localizar misiles S-300 ucranianos, "¿Quién podría necesitar saber con tanta precisión dónde y qué tipo de defensa aérea existe? Y, desgraciadamente, solo hay una explicación lógica para ello: Rusia", sugiere el experto.

El gobierno húngaro respondió con una fuerte escalada. El mismo día de la publicación del vídeo, expulsó a dos diplomáticos ucranianos acusados de espionaje. Para Rácz, esto equivale a reconocer la veracidad de la operación del SBU: "Si no fuera cierto, no habría necesidad de dar una respuesta tan dura. No lo inventó el SBU, realmente sucedió".

Además, criticó la decisión del gobierno húngaro de suspender las conversaciones sobre derechos de las minorías en Transcarpatia como represalia, a pesar de la disposición de Ucrania a continuar: "El gobierno húngaro está intensificando la situación por razones de política interna, perjudicando así a los húngaros de Transcarpatia".

Para Rácz, la pregunta más importante ahora es: "¿Para quién recopilaba información la inteligencia militar húngara?". "Los rusos siguen siendo los únicos clientes plausibles. No es TISZA quien conspira con Kiev, sino el gobierno de Orbán con Moscú. No debemos permitir que los intentos del gobierno de 'reencuadrar' la situación nos distraigan de esto", responde.

