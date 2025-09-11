Starmer destituye al embajador británico en EEUU tras salir a la luz una cariñosa carta escrita a su "mejor amigo", Jeffrey Epstein

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha destituido este jueves "con efecto inmediato" a Peter Mandelson como embajador del Reino Unido en Estados Unidos, tras salir a la luz el pasado vínculo del diplomático con el pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein. Así lo ha anunciado el secretario de Estado de Exteriores, Stephen Doughty, en la Cámara de los Comunes solo una semana antes de la visita de Estado de dos días que el presidente estadounidense, Donald Trump, realizará al Reino Unido.

La decisión llega después de fuertes presiones de la oposición para apartar a Mandelson, antiguo ministro de Irlanda del Norte en el Gobierno de Tony Blair, tras la publicación de documentos que revelan la estrecha relación que mantuvo con Epstein, fallecido en prisión en 2019 mientras afrontaba cargos por tráfico y abuso sexual de menores.

Entre los archivos divulgados por legisladores estadounidenses figura una carta en la que Mandelson se refería a Epstein como su "mejor amigo". Además, varios medios británicos han difundido fotografías en las que ambos aparecen juntos.

"A la luz de la información adicional contenida en los correos electrónicos escritos por Peter Mandelson, el primer ministro ha solicitado a la ministra de Asuntos Exteriores (Yvette Cooper) que lo retire como Embajador", señala un comunicado del Foreign Office remitido a EFE.

El texto añade que "los correos electrónicos muestran que la profundidad y el alcance de la relación de Peter Mandelson con Jeffrey Epstein difieren sustancialmente de lo que se conocía en el momento de su nombramiento. En particular, la sugerencia de Peter Mandelson de que la primera condena de Jeffrey Epstein fue injusta y debería ser impugnada constituye información nueva".

"Por ello, y en consideración a las víctimas de los crímenes de Epstein, se le ha retirado como Embajador con efecto inmediato", concluye la nota.

"Lamento mucho haber caído en sus mentiras"

El diario británico The Sun reveló el miércoles que Mandelson habría llegado a enviar mensajes de apoyo a Epstein, como "tus amigos se quedan contigo y te aman" o "luchen por una liberación anticipada", durante los procesos judiciales que enfrentaba en EEUU en 2008 antes de ser condenado a 18 meses de cárcel tras llegar a un acuerdo con los fiscales en Florida.

La filtración de estos mensajes en Washington DC muestra la cercanía del diplomático con el magnate. "Pienso muy bien de ti y me siento desesperanzado y furioso por lo que ha sucedido. Todavía no lo entiendo. Simplemente no podría pasar en Gran Bretaña. Hay que ser increíblemente resiliente, luchar por una liberación temprana y abordarlo con la máxima filosofía posible", expresaba el diplomático en uno de ellos.

"Recuerden. Están contraatacando, así que necesitan estrategia, estrategia, estrategia. Recuerden el arte de la guerra", decía en otro, citando a Sun Tzu.

Aunque Mandelson no cuestionó la veracidad de los correos, reiteró sus disculpas en una entrevista exclusiva con el programa 'Harry Cole Saves the West'. El embajador admitió haber permanecido cerca de Epstein "durante mucho más tiempo del que debería haberlo hecho", calificando esa relación como un "albatros alrededor de su cuello".

"Lamento mucho haber caído en sus mentiras. Como mucha gente, creí al pie de la letra lo que dijo. En retrospectiva… nos dimos cuenta de que nos habíamos equivocado al creer en un mentiroso criminal carismático", añadió.

Mandelson sostuvo que nunca presenció delitos durante sus viajes con Epstein y sugirió que "quizás es porque soy gay" que no fue consciente de sus abusos. Al mismo tiempo, expresó "una profunda sensación de simpatía" hacia las víctimas.