'The Wall Street Journal' publica una carta con forma de mujer desnuda con la que Trump felicitó a Jeffrey Epstein en 2003

Nuevo capítulo del caso Epstein. Esta vez las miradas vuelven a enfocar al presidente de Estados Unidos. Los abogados del delincuente sexual, Jeffrey Epstein, han trasladado al Congreso de ese país un libro homenaje de su 50 cumpleaños, que armó con recuerdos de sus mejores amigos. Entre ellos, y tal como informa el diario estadounidense The Wall Street Journal una felicitación de cumpleaños en forma de mujer desnuda, cuya firma no pasa desapercibida: Donald Trump.

-- Noticia en ampliación --