'The Wall Street Journal' publica una carta con forma de mujer desnuda con la que Trump felicitó a Jeffrey Epstein en 2003
Los abogados del patrimonio del delincuente sexual le han dado al Congreso de EEUU una copia del libro de cumpleaños elaborado para el 50 cumpleaños del financiero.

El presidente Donald Trump, fotografiado el 25 de agosto de 2025.The Washington Post via Getty Im

Nuevo capítulo del caso Epstein. Esta vez las miradas vuelven a enfocar al presidente de Estados Unidos. Los abogados del delincuente sexual, Jeffrey Epstein, han trasladado al Congreso de ese país un libro homenaje de su 50 cumpleaños, que armó con recuerdos de sus mejores amigos. Entre ellos, y tal como informa el diario estadounidense The Wall Street Journal una felicitación de cumpleaños en forma de mujer desnuda, cuya firma no pasa desapercibida: Donald Trump.

-- Noticia en ampliación --

