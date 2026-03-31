Ucrania produce 2.000 drones interceptores al día y ahora desarrolla enjambres donde un solo piloto controla varios a la vez: cada dron ucranio cuesta 1.200 dólares frente a los 100.000 del ruso

Los drones se han convertido en una de las principales claves de la guerra de Ucrania. En consecuencia, las industrias armamentísticas tanto ucranianas como rusas se están afanando en desarrollar cada vez más sus vehículos no tripulados para tratar de desnivelar el conflicto armado.

En el caso ucraniano, la industria de defensa está trabajando en la creación de enjambres de drones interceptores para así poder blindar sus cielos ante los ataques masivos de drones rusos.

Precisamente, el bajo coste y la escalabilidad en la producción son dos de los elementos que han empujado a Kiev a situar los drones interceptores como una de sus principales prioridades defensivas.

En ese sentido, desde Brave1 (un clúster ucraniano de tecnología de defensa creado y financiado por el estado para impulsar la innovación, desarrollo e inversión en soluciones militares avanzadas) han indicado, en declaraciones a Business Insider, que varias de sus empresas están trabajando en la tecnología de enjambres de drones interceptores.

Dos posibles aplicaciones de los drones interceptores ucranianos

Con el desarrollo de esos vehículos no tripulados, se plantean dos posibles aplicaciones: el control de varios drones interceptores a la vez (de forma local y remota) por parte de un solo piloto y la comunicación independiente entre drones durante el propio vuelo.

Al respecto, el clúster ucraniano de tecnología de defensa apunta que el primero de esos esos usos de los drones interceptores está cerca de poder hacerse realidad y aplicarse a escala en combate.

Una de las grandes ventajas de este tipo de armamento militar para Ucrania es su reducido precio en comparación con los drones ofensivos utilizados por las fuerzas rusas en sus ataque aéreos.

En concreto, un dron interceptor ucraniano tiene un coste de fabricación de 1.200 dólares. Sin embargo, el coste por unidad de cada dron ruso asciende a entre 10.000 y 100.000 dólares (la cifra final depende de la función específica del vehículo no tripulado).

En consecuencia, Kiev puede permitirse producir una gran cantidad de esa clase de drones. Según ha asegurado recientemente el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, el país fabrica 2.000 interceptores al día, una cantidad que aporta a Ucrania un importante arsenal defensivo para poder hacer frente a los reiterados ataques aéreos rusos.