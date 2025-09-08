Trump avanza que el acuerdo sobre Gaza llegará "pronto", tras lanzar una "última advertencia" a Hamás

Una bola de fuego surge de la Torre Mushtaha, tras ser destruida por un ataque aéreo israelí en la ciudad de Gaza, el 5 de septiembre de 2025.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró esta madrugada que un acuerdo en la franja de Gaza e alto al fuego y liberación de rehenes llegará "pronto". Así lo señaló el mandatario en declaraciones a reporteros desde la Casa Blanca, el presidente, poco después de haber lanzado en la plataforma Truth Social una "última advertencia" a Hamás para liberar a los rehenes israelíes.

El republicano dijo en sus redes sociales haber advertido al partido-milicia palestino sobre "las consecuencias de no aceptar" este acuerdo. Y alertó de que esta es su "última advertencia" hacia el grupo militar, considerado una organización terrorista tanto por Israel como por otros países como Estados Unidos: "¡No habrá más!".

Los mensajes de Trump tiene lugar momentos después de conocerse que el enviado especial EEUU en Oriente Medio, Steve Witkoff, envió la semana pasada una nueva propuesta a Hamás para alcanzar un acuerdo sobre los rehenes de Gaza y sobre un alto el fuego a través de un activista por la paz israelí, según una exclusiva de Axios.

El Movimiento de Resistencia Islámica ha emitido un comunicado en el que asegura estar dispuesto a negociar de manera "inmediata" un acuerdo que libere todos los rehenes a cambio del fin de la guerra en Gaza. "Hemos recibido, a través de los mediadores, algunas ideas del lado de Estados Unidos para lograr un acuerdo de cese el fuego. En consecuencia, Hamás acoge cualquier paso que ayude a los esfuerzos hechos para parar la agresión contra nuestra gente y afirma que está dispuesto a sentarse de manera inmediata a la mesa de negociaciones", expuso el movimiento en un comunicado.

Hamás reiteró que busca un pacto que ponga fin a la guerra, a cambio de liberar a todos los rehenes israelíes que permanecen bajo su poder, y que garantice la retirada de tropas de Israel del enclave. También volvió a remitirse a la propuesta dibujada por los mediadores (Egipto, Catar y Estados Unidos) y que el grupo islamista aceptó el pasado 18 de agosto, insistiendo en que el Gobierno de Benjamín Netanyahu todavía no ha dado respuesta.

"La ocupación no ha respondido hasta la fecha y ha continuado con sus masacres y su limpieza étnica. Consecuentemente, el movimiento está en constante contacto con los mediadores para transformar estas ideas en un acuerdo completo que reconozca las demandas de nuestro pueblo", agregó el comunicado de Hamás.

Las negociaciones han entrado en un tira y afloja de declaraciones, en las que Hamás insiste en el acuerdo de agosto y pide respuesta de Netanyahu mientras que el Gobierno israelí se mantiene en que Gaza debe ser controlada por su Ejército y que Hamás debe ser desmilitarizado.

Desde que comenzó la guerra, tras los ataques de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, las fuerzas israelíes han matado al menos a 64.368 gazatíes, según el recuento de las autoridades sanitarias, controladas por el grupo islamista. Además, 387 palestinos han muerto por causas relacionadas con la desnutrición y el hambre, entre ellos 138 niños.

Un bebé palestino recibe tratamiento por desnutrición en el Hospital Nasser de Khan Yunis, Gaza, el 7 de septiembre de 2025. Abed Rahim Khatib / Anadolu via Getty Images

Que nadie olvide el hambre

Por su parte, el subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, alertó este domingo de que el "estrecho margen de tiempo" para evitar que la hambruna en Gaza se extienda a Deir el Balah y Jan Yunis "se está agotando rápidamente".

En un comunicado, Fletcher se refirió a la última orden de desplazamiento de Israel, que se produce dos semanas después de que se confirmara la hambruna en Gaza "y en medio de una ofensiva militar masiva".

"Hay un estrecho margen de tiempo, hasta finales de septiembre, para evitar que la hambruna se extienda a Deir el Balah y Jan Yunis. Ese margen se está agotando rápidamente", advirtió Fletcher.

Además, insistió en que "la muerte, la destrucción, el hambre y el desplazamiento de civiles palestinos" son el resultado "de decisiones que desafían el derecho internacional e ignoran a la comunidad internacional".

No obstante, señaló que "este horror" puede detenerse dejando entrar ayuda humanitaria sin obstáculos, protegiendo a los civiles y aplicando las medidas provisionales de la Corte Internacional de Justicia. Fletcher también destacó la necesidad de liberar a los rehenes y a los palestinos detenidos arbitrariamente, así como de alcanzar un alto el fuego.

Desde que comenzó la guerra, 387 palestinos han muerto por causas relacionadas con la desnutrición y el hambre, entre ellos 138 niños. Las muertes por desnutrición en Gaza han aumentado en los últimos meses como consecuencia del bloqueo impuesto por Israel a la entrada de ayuda humanitaria entre marzo y mayo.

En agosto, un informe internacional avalado por la ONU confirmó la existencia de una hambruna en la gobernación norte de Gaza, donde se encuentra la capital del enclave, la ciudad de Gaza. Desde entonces, Sanidad ha contabilizado 109 muertes, 23 de ellas de niños.