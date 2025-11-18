Trump defiende a Bin Salmán de las acusaciones de asesinato a Jamal Khashoggi en 2018, columnista en 'The Washington Post'
El presidente ha recibido con honores este martes al príncipe heredero de Arabia Saudí en la Casa Blanca.
El presidente de Estados Unidos demuestra una vez su estrechísima relación con Arabia Saudí. Donald Trump ha defendido este martes al príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, frente a las acusaciones de la CIA que lo señalan como responsable del asesinato en 2018 del columnista de The Washington Post, Jamal Khashoggi. "Él no sabía nada al respecto, y podemos dejarlo así", ha asegurado el mandatario en una reunión que se está celebrando este martes en el despacho Oval de la Casa Blanca.
