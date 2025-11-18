Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Trump defiende a Bin Salmán de las acusaciones de asesinato a Jamal Khashoggi en 2018, columnista en 'The Washington Post'
Trump defiende a Bin Salmán de las acusaciones de asesinato a Jamal Khashoggi en 2018, columnista en 'The Washington Post'

El presidente ha recibido con honores este martes al príncipe heredero de Arabia Saudí en la Casa Blanca. 

Jesús Delgado Barroso
Donald Trump recibe este martes a Bin Salmán en la Casa Blanca.
Donald Trump recibe este martes a Bin Salmán en la Casa Blanca.NATHAN HOWARD via EFE

El presidente de Estados Unidos demuestra una vez su estrechísima relación con Arabia Saudí. Donald Trump ha defendido este martes al príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, frente a las acusaciones de la CIA que lo señalan como responsable del asesinato en 2018 del columnista de The Washington Post, Jamal Khashoggi. "Él no sabía nada al respecto, y podemos dejarlo así", ha asegurado el mandatario en una reunión que se está celebrando este martes en el despacho Oval de la Casa Blanca.

-- Noticia de última hora. En ampliación --

