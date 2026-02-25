Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Trump desafía al Congreso y asegura que sus nuevos aranceles serán permanentes sin votación
Global
Global

Trump desafía al Congreso y asegura que sus nuevos aranceles serán permanentes sin votación

El presidente defiende un gravamen global del 10% pese al revés del Supremo y afirma que los aranceles podrían sustituir al impuesto sobre la renta.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Trump, durante el discurso del Estado de la Unión.
Trump, durante el discurso del Estado de la Unión.EFE/EPA/KENNY HOLSTON / POOL

Nuevo pulso institucional en Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes durante su discurso sobre el Estado de la Unión ante el Congreso que los nuevos aranceles del 10% activados hoy mismo no necesitarán la aprobación del legislativo para convertirse en permanentes, pese al reciente revés del Tribunal Supremo a su política comercial.

"No será necesaria la intervención del Congreso", afirmó Trump desde el Capitolio, en una declaración que supone un desafío directo al equilibrio de poderes en plena controversia judicial.

El anuncio llega apenas días después de que la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminara, por seis votos frente a tres, que el presidente se había excedido en la aplicación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para imponer los llamados "aranceles recíprocos" a la mayoría de socios comerciales del país.

Nuevo arancel global del 10%

Tras ese fallo, Trump firmó el viernes una orden ejecutiva para activar un nuevo arancel global del 10%, esta vez apoyándose en la sección 122 de la ley de comercio de 1974. Sin embargo, esa norma establece que los gravámenes solo pueden mantenerse durante 150 días sin aprobación del Congreso.

Aun así, el presidente dejó claro que no prevé buscar ese respaldo parlamentario, pese a que los republicanos cuentan con una mayoría muy ajustada en ambas cámaras.

Además, el mandatario fue más allá en su intervención y defendió que los aranceles podrían convertirse en una pieza estructural del sistema fiscal estadounidense.

"Creo que los aranceles pagados por países extranjeros, como en el pasado, reemplazarán sustancialmente el sistema moderno de impuesto sobre la renta, aliviando una gran carga financiera a la gente que amo", sostuvo.

La afirmación marca un giro de gran calado: Trump no solo presenta los gravámenes como herramienta comercial, sino como alternativa a la tributación directa sobre los ciudadanos.

Choque con el Supremo

Durante su discurso, el presidente calificó de "desafortunada" la decisión del Supremo, aunque el tono fue menos agresivo que en días anteriores.

En el hemiciclo estaban presentes el presidente del tribunal, John Roberts, y los magistrados Elena Kagan, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett. Ninguno reaccionó visiblemente a las palabras del mandatario. De los cuatro, solo Kavanaugh votó a favor de mantener los aranceles anteriores.

El anuncio de Trump abre ahora un nuevo frente político y jurídico. Si el presidente mantiene su intención de consolidar los aranceles sin autorización legislativa, el conflicto podría volver a los tribunales.

Mientras tanto, la política comercial estadounidense entra en una nueva fase marcada por la incertidumbre y por un mensaje claro desde la Casa Blanca: el presidente no piensa frenar su agenda arancelaria, aunque el Supremo haya intentado poner límites.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Más de Global