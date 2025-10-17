Trump recibe a Zelenski con optimismo por la paz en Ucrania: "Las cosas van bien"

Aquí estamos de nuevo. Donald Trump y Volodimir Zelenski han vuelto a verse las caras en la Casa Blanca con una misión: "poner fin" a la guerra en Ucrania. Y esta vez el clima parece más propicio que en citas pasadas. El propio Trump ha reconocido a modo de bienvenida que "las cosas van bien", tras hablar con Vladimir Putin y concertar una nueva reunión presencial para los próximos días. "Creo que se puede conseguir", ha añadido de inicio ante un Zelenski muy agradecido con él.

Tras felicitarle por "lograr" la paz en Oriente Medio, el presidente de Ucrania ha apelado a su anfitrión a "ayudarle". "Creo que Putin no está listo para la paz, pero con su ayuda confío en que lo lograremos", ha añadido el líder europeo. Para ello insiste en reclamar que "primero, necesitamos un alto el fuego".

Más moderado que de costumbre, Trump ha sido reacio a dar una respuesta sobre si dará o no misiles Tomahawk a Kiev, una hipótesis que se daba por muy posible antes de la llamada entre Washington y Moscú. "Ojalá puedan acabar la guerra sin pensar en los Tomahawk", ha lanzado antes de confirmar que lo hablaría en privado con Zelenski.

Preguntado por una posible negativa de Putin a aceptar un acuerdo con Ucrania, Trump ha preferido echar balones fuera, limitándose a apuntar que "creo que sí quiere la paz". "Hay que hacer como en Oriente Medio, una paz que dure para siempre; allí mucha gente creía que era imposible y se ha hecho". "Tuve una llamada muy buena con Vladimir y creo que estamos cerca".