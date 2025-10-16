Trump anuncia una reunión con Putin en Hungría para "poner fin a la guerra" tras hablar con él horas antes de recibir a Zelenski

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, han terminado una "larga" conversación telefónica en la víspera de la visita de Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, a la Casa Blanca. En un mensaje a través de la red social Truth Social, Trump ha descrito la conversación como "muy productiva" y ha señalado algunos de los puntos que han tratado durante la conversación.

"Acabo de concluir mi conversación telefónica con el presidente Vladímir Putin de Rusia, y fue una conversación muy productiva. El presidente Putin me felicitó a mí y a Estados Unidos por el gran logro de la paz en el Medio Oriente, algo que, según dijo, se ha soñado durante siglos. Realmente creo que el éxito en el Medio Oriente ayudará en nuestras negociaciones para poner fin a la guerra con Rusia y Ucrania", ha escrito el republicano.

Tras la llamada, ambos mandatarios acordaron que la próxima semana se llevará a cabo una reunión entre asesores de alto nivel de Estados Unidos y Rusia. Esta será liderada por el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, y otros representantes.

"Al finalizar la llamada, acordamos una reunión de nuestros asesores de alto nivel la próxima semana. Las reuniones iniciales de Estados Unidos estarán dirigidas por el secretario de Estado, Marco Rubio, junto con otras personas que se designarán. El lugar de la reunión está por determinar", ha agregado Trump.

Además, tal y como ha anunciado el mismo, Trump y Putin se reunirán en Budapest, Hungría, con el objetivo de buscar una solución para poner fin al conflicto en Ucrania. "El presidente Putin y yo nos reuniremos en un lugar acordado, Budapest, Hungría, para ver si podemos poner fin a esta guerra 'ignominiosa' entre Rusia y Ucrania. El presidente Zelenski y yo nos reuniremos mañana en el Despacho Oval, donde hablaremos de mi conversación con el presidente Putin y de mucho más. Creo que la conversación telefónica de hoy ha dado un gran paso adelante", ha sentenciado el mandatario.