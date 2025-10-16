Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Trump anuncia una reunión con Putin en Hungría para "poner fin a la guerra" tras hablar con él horas antes de recibir a Zelenski
Global

Global

Trump anuncia una reunión con Putin en Hungría para "poner fin a la guerra" tras hablar con él horas antes de recibir a Zelenski

Zelenski y Trump hablarán sobre la conversación con Putin y los próximos pasos hacia la paz en Ucrania este viernes.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
Donald Trump recibe a Vladimir Putin en Alaska bajo el estruendo del desfile de aviones de EEUUGetty Images

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, han terminado una "larga" conversación telefónica en la víspera de la visita de Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, a la Casa Blanca. En un mensaje a través de la red social Truth Social, Trump ha descrito la conversación como "muy productiva" y ha señalado algunos de los puntos que han tratado durante la conversación.

"Acabo de concluir mi conversación telefónica con el presidente Vladímir Putin de Rusia, y fue una conversación muy productiva. El presidente Putin me felicitó a mí y a Estados Unidos por el gran logro de la paz en el Medio Oriente, algo que, según dijo, se ha soñado durante siglos. Realmente creo que el éxito en el Medio Oriente ayudará en nuestras negociaciones para poner fin a la guerra con Rusia y Ucrania", ha escrito el republicano.

Tras la llamada, ambos mandatarios acordaron que la próxima semana se llevará a cabo una reunión entre asesores de alto nivel de Estados Unidos y Rusia. Esta será liderada por el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, y otros representantes. 

"Al finalizar la llamada, acordamos una reunión de nuestros asesores de alto nivel la próxima semana. Las reuniones iniciales de Estados Unidos estarán dirigidas por el secretario de Estado, Marco Rubio, junto con otras personas que se designarán. El lugar de la reunión está por determinar", ha agregado Trump. 

Además, tal y como ha anunciado el mismo, Trump y Putin se reunirán en Budapest, Hungría, con el objetivo de buscar una solución para poner fin al conflicto en Ucrania. "El presidente Putin y yo nos reuniremos en un lugar acordado, Budapest, Hungría, para ver si podemos poner fin a esta guerra 'ignominiosa' entre Rusia y Ucrania. El presidente Zelenski y yo nos reuniremos mañana en el Despacho Oval, donde hablaremos de mi conversación con el presidente Putin y de mucho más. Creo que la conversación telefónica de hoy ha dado un gran paso adelante", ha sentenciado el mandatario.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. En política e internacional, trato de traducir lo complejo, de dar a conocer los discursos y las tensiones que puedan surgir para que se entiendan sin necesidad de recurrir a palabras complejas. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 