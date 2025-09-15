Trump asegura haber llegado a un acuerdo con China para mantener TikTok en EEUU

Estados Unidos y China han llegado a un acuerdo para que la red social TikTok pueda seguir operando en el país americano. Al menos eso se desprende de una publicación que el propio presidente de EEUU, Donald Trump, ha escrito en su propia plataforma. "La gran reunión comercial en Europa entre Estados Unidos y China ha ido de maravilla. Se llegó a un acuerdo sobre una empresa que los jóvenes de nuestro país querían salvar. ¡Estarán encantados!", ha escrito el mandatario en Truth Social.

En la misma publicación, Trump ha asegurado que mantendrá una conversación con su homólogo chino, Xi Jinping, el próximo viernes. "¡La relación sigue siendo muy sólida!", ha celebrado. El presidente estadounidense se ha mostrado, por tanto, contento con el transcurso de las reuniones comerciales que tanto China como Estados Unidos han mantenido en Madrid desde el inicio del fin de semana. Se trata de la cuarta ronda de negociaciones en busca de un acuerdo sobre aranceles, controles de exportación y el futuro de TikTok, a apenas dos días de que se cumpla el plazo para que la plataforma de vídeos dejara de funcionar en Estados Unidos.

El encuentro entre las delegaciones de ambos países se produce tras la prórroga en agosto de la tregua arancelaria que extendió hasta noviembre la suspensión de nuevos gravámenes y rebajó los aranceles impuestos previamente hasta el 30% para los bienes chinos y el 10% para los estadounidenses.

Este domingo, Donald Trump ya había dicho que el futuro de TikTok dependía de china. "Quizás la dejemos morir, o quizás... No sé, depende", dijo a la prensa. Este miércoles próximo vence el plazo legal para que la empresa china ByteDance, propietaria de TikTok, venda la plataforma o la aplicación dejará de funcionar.

Aunque al comienzo de su mandato Trump criticó abiertamente la compañía, ahora defiende su uso como una herramienta para conectar al electorado más joven.