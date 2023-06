Ucrania se aleja de Biden ante un posible ataque nuclear

Ucrania se aleja de Estados Unidos en clave nuclear. El presidente norteamericano, Joe Biden, ha alertado esta misma semana de que, después de que Rusia haya desplegado armamento nuclear en Bielorrusia, existe un riesgo “real” de que el país dirigido por Vladímir Putin lleve a cabo un ataque de ese tipo contra Ucrania.

Sin embargo, este miércoles el jefe de los servicios de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, Kirill Budanov, ha restado importancia a esa advertencia de Biden y ha señalado que Rusia no acometerá ese potencial ataque nuclear.

Budanov descarta, por el momento, la posibilidad de un ataque nuclear por parte de Rusia porque, según él, al fin y al cabo “no hay tantos idiotas” en el Kremlin.

“Como jefe de Inteligencia, francamente, esto no sucederá. A pesar de mi hostilidad hacia Rusia, no hay tantos idiotas allí en el poder”, ha resaltado Kirill Budanov en una entrevista para la revista The Economist.

El jefe de los servicios de Inteligencia de Ucrania ha argumentado que basa sus valoraciones en los nueve años de guerra entre Ucrania y Rusia, un periodo durante el cual se han sabido fijar el alcance y los riesgos que supone una amenaza nuclear.

Asimismo, Budanov ha condicionado cualquier perspectiva de paz a una derrota de Rusia, así como un cambio de poder en ese país. “O todos dejan la guerra al mismo tiempo, o una de las partes perderá y la otra ganará. No hay otras opciones”, ha dicho.

Occidente rechazó un acuerdo de paz, según un asesor de Putin

En cuanto a la paz, uno de los principales asesores del presidente ruso, Vladimir Medinski, ha asegurado este miércoles que Rusia y Ucrania habían alcanzado un principio de acuerdo para firmar un tratado de paz en marzo de 2022, apenas unos días después del estallido de la guerra, que sin embargo fue boicoteado por Occidente.

“Rusia, no con palabras, sino con hechos, estaba lista para una solución pacífica. Además, Kiev estaba, por lo general, cerca de tal solución. Pero aquel acuerdo no convenía en absoluto a los socios de Ucrania en Occidente (...) que perturbaron el proceso de negociación”, ha señalado el asesor de Putin.

Medinski actuó como jefe de la delegación rusa encargada de negociar la paz con Ucrania durante los primeros compases del conflicto, cuando las partes llegaron a celebrar varias reuniones para acercar posturas en territorio de Bielorrusia y también en Turquía.

De hecho, en uno de los encuentros en Turquía fue donde los representantes rusos y ucranianos rubricaron un acuerdo titulado Tratado de Neutralidad Permanente y Garantías de Seguridad de Ucrania, que fijaba una serie de condiciones para el cese de las hostilidades, según recoge la agencia rusa TASS.

Cuestionado sobre si Moscú tendría que sacar a la luz parte o la totalidad de este acuerdo en algún momento, Vladímir Medinski ha apuntado que Kiev parece no tener secretos con sus aliados occidentales, por lo que la publicación del tratado no supondría una nueva noticia para los socios de Ucrania.