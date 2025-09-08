Ucrania se frota las manos ante la posible llegada de los supercazas franceses que reforzarán su defensa aérea

La fuerza aérea ucraniana sufrió un duro golpe el pasado julio al estrellarse uno de sus escasos cazas Dassault Mirage 2000. Sin embargo, Ucrania espera que Francia duplique la entrega de estos aviones supersónicos, según se desprende de las palabras del exministro de Exteriores ucraniano Dmytro Kuleba.

El exministro aseguró en una entrevista con Le Monde que Francia anunciará que donará a Kiev 20 cazas Mirage 2000 en lugar de los 10 prometidos en un principio, según ha informado el medio especializado Euromaidan Press, que agrega que la Fuerza Aérea Francesa aún opera dos escuadrones de Mirage 2000 (unas 26 aeronaves). Francia tienen previsto retirar los cazas Mirage de cara al año 2030 y sustituirlos por los Rafale, más modernos.

Sin embargo, para Ucrania los aviones adicionales que mencionó Kuleba suavizarían el impacto del accidente de julio y ayudarían a Kiev a hacer frente por aire a la ofensiva rusa en una guerra desatada por el presidente ruso, Vladimir Putin, hace ya más de tres años.

"Se produjo una falla en el equipo de la aeronave" durante un vuelo de entrenamiento nocturno, informó la Fuerza Aérea ucraniana en julio sobre el caza perdido. El piloto se eyectó y un equipo de búsqueda lo rescató rápidamente. "No hubo víctimas en tierra", agregó.

Las Fuerzas Armadas de Ucrania utilizaron en marzo por primera vez cazas Mirage 2000 donados por Francia para contrarrestar los bombardeos lanzados por Rusia, un mes después de que las tropas ucranianas recibiesen los primeros aviones de este modelo. Estos cazas están diseñados especifícamente para la defensa aérea y permiten desplegar misiles de crucero franco-británicos Scalp, también conocidos como Storm Shadow.

Los gobiernos de Ucrania y Francia confirmaron el 6 de febrero la llegada de los primeros Mirage, unos cazas que el presidente galo, Emmanuel Macron, había prometido ceder, sin aclarar cifras, a mediados de 2024.