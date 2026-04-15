Un alumno de 14 años mata a al menos cuatro personas y deja 20 heridos en un tiroteo en un colegio turco

Segunda matanza en centros educativos turcos en menos de 24 horas. Al menos cuatro personas han muerto y veinte han resultado heridas —tres de ellas en estado crítico— en un tiroteo perpetrado por un alumno en un colegio de la provincia turca de Kahramanmaraş, al sureste de Turquía, según informaron las autoridades locales.

El agresor se trata un alumno del centro de unos 14 años, que murió también durante el ataque. Concretamente, se trataba de un estudiante de secundaria de octavo grado, según ha anunciado el gobernador de la región, Mukerrem Unluer. Entre las víctimas, además de tres alumnos de quinto curso, es decir de entre 10 y 11 años, hay un profesor. De momento se desconoce si el presunto autor de los disparos falleció a causa de haber sido abatido

Una matanza con armas de su padre guardadas en la mochila: se abre una investigación ante un posible efecto contagio

Según ha concretado el gobernador, el joven atacante habría empleado un total de cinco armas de su padre, que habría introducido en las instalaciones del centro educativo en la propia mochila. Por otra parte, también ha trascendido que su progenitor es un antiguo agente de policía.

Cabe recordar que ayer, martes, un antiguo alumno abrió fuego en una escuela de Siverekde la provincia suroriental de Sanliurfa, hiriendo al menos a 16 personas, entre ellas estudiantes y profesores, antes de suicidarse.

Teniendo en cuenta que este tipo de sucesos son raros y poco frecuentes en Turquía, el ministro de Justicia turco, Akin Gurlek, ha anunciado en su cuenta oficial de X que se había iniciado una investigación sobre el ataque. Las autoridades turcas también tratarán de esclarecer si hay conexión entre los dos tiroteos, en colegios que se encuentran a 200 kilómetros de distancia, y si se ha producido un efecto contagio.