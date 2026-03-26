Un bebé gazatí sufre heridas y una quemadura de cigarrillo tras ser retenido por Israel

El bebé gazatí Jawad conoce a su corta edad lo que implica vivir bajo una ocupación militar: disparos del Ejército israelí, la detención de su padre y la suya y el maltrato físico a manos de soldados.

El bebé gazatí Jawad conoce a su corta edad lo que implica vivir bajo una ocupación militar: disparos del Ejército israelí, la detención de su padre y la suya y, según el relato de familiares y documentos médicos, el maltrato físico a manos de soldados. "La doctora me dijo: 'No, estas no son heridas de metralla. Lo que Jawad tiene en la rodilla derecha es una quemadura de cigarrillo'", explica en una entrevista con EFE en el campo de refugiados de Al Maghazi (centro de Gaza) la abuela de Jawad, Rana Abu Nasar.

Tanto ella como el abuelo del niño alegan, basándose en un chequeo médico en el Hospital Al Aqsa (Deir al Balah, Gaza), que el pequeño sufrió al menos una quemadura de cigarrillo y heridas punzantes en la pantorrilla cuando estuvo retenido por el Ejército israelí, durante diez horas, el pasado 19 de marzo.

Todavía hoy Rana, que se cubre el rostro con un nicab ante la prensa, guarda los pantaloncitos azules que llevaba el niño ese día, ensangrentados en ambas piernas y con pequeños agujeros en la tela. Rana detalla que en el hospital a Jawad le hicieron una radiografía y una ecografía, y que le vio un pediatra. Dice que, una semana después, el niño sigue inquieto, con pesadillas que lo despiertan en plena noche y tomando analgésicos debido a la fiebre.

"Exijo que se investigue lo que pasó, ¿por qué este niño?, ¿qué hizo para merecer esto?", se pregunta. EFE no consiguió el informe médico de Jawad antes de la publicación de esta historia.

Soldados dispararon al padre

El pasado 19 de marzo, según relataron a EFE la madre, el abuelo de Jawad y un amigo de la familia, fue cuando comenzó el calvario de estos palestinos. El padre, Osama Muhamad Abu Nasar, de 25 años, salió ese día de casa con Jawad para comprar algún regalo en la víspera de Aid Al Fitr, la celebración que marca el fin del mes de ayuno del Ramadán.

Sin embargo, según comentan, en lugar de dirigirse al oeste, Osama, confundido y tras semanas sufriendo "trastornos psicológicos", se encaminó hacia el oeste; cerca de donde las tropas israelíes siguen apostadas. Entonces los soldados abrieron fuego contra ellos, hiriendo de bala a Osama en el hombro, en lo que el Ejército describió como "disparos de advertencia".

"Los disparos no querían hacerle daño, sino obligar al sospechoso a detenerse y alejarse. Es probable que las esquirlas resultantes del fuego causaran heridas leves tanto al sospechoso como al niño", respondió el Ejército a EFE, que tildó de infundado y de "propaganda de Hamás" que sus soldados abusaran de Jawad.

Próximos a la denominada línea amarilla, el perímetro donde el Ejército israelí continúa desplegado y controlando casi la mitad de Gaza, cientos de gazatíes han muerto por fuego israelí desde el pasado 10 de octubre, día que comenzó el alto el fuego, según datos del Ministerio de Sanidad local.

Una "unidad militar" o un "dron" implicados en el suceso

Tras el ataque de las tropas, los relatos difieren: el abuelo y la madre dicen que, según testigos, una "unidad militar" o un "dron" se acercó a ambos y que Osama -que llevaba a Jawad a hombros- dejó al niño en el suelo. Después, fue forzado a quedarse en ropa interior y una vez atado, lo cargaron en un vehículo sobre las diez de la mañana.

El amigo de la familia dice a EFE que vio a Osama dirigirse en la dirección equivocada y que estaba cerca cuando los soldados abrieron fuego. Según él, el disparo del soldado israelí hizo que ambos -"Jawad a hombros"-, cayeran al suelo y solo después, Osama fue conducido al interior de un tanque.

Israel acusa al padre de ser miembro de Hamás

A día de hoy Osama sigue detenido. El Ejército israelí asegura que, durante el interrogatorio al que le sometieron, el joven se identificó como miembro de Hamás y que, incluso, admitió haber entrado en Israel durante la masacre del 7 de octubre.

La familia lo niega. "Nuestro hijo no tiene nada que ver con la resistencia ni nada por el estilo. Es una persona sencilla y normal, que simplemente vive como cualquier otra", dice el padre de Osama. E insiste: "¿Qué hizo mal el niño? Este es un crimen sin justificación (...) Deliberadamente torturaron al niño para presionar a su padre por si tenía alguna información", añade.