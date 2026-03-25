FAES sale en defensa de Aznar y le disculpa de la guerra de Irak por actuar con "lógica" (pero sin pruebas)

En la misma jornada en la que el Congreso acoge el debate sobre la postura de España en la guerra de EEUU e Israel contra Irán, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a defender el grito de "no a la guerra", al tiempo que ha expuesto a PP y Vox que "callar ante una guerra ilegal no es prudencia ni lealtad, es un acto de cobardía y complicidad". Pero Sánchez no se ha quedado ahí y ha vuelto a establecer paralelismos con otra intervención militar ilegal y al margen de Naciones Unidas, la de la guerra de Irak.

Sánchez ha recordado que el Gobierno del popular José María Aznar tomó la decisión de apoyar a la Administración Bush, lamentado que lo hizo para "sentirse importante": "A Aznar le dio igual, nos arrastró a esa locura porque quería sentirse importante, para que el presidente Bush le invitara a un puro. El mayor desastre geopolítico del mundo desde la II Guerra Mundial. ¿Saben sus señorías de PP y Vox cuántas víctimas dejó la guerra de Irak? Murieron más de 300.000 personas, muchas de ellas, niños y mujeres. Hubo cinco millones de personas desplazadas".

Este es el contexto en el que la conservadora Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) ha emitido un comunicado en el que ha dejado un espaldarazo a Aznar y a la decisión de su Ejecutivo de apoyar a EEUU en dicha intervención militar en 2003. Desde esa fundación vinculada al Partido Popular han rechazado las palabras de Sánchez, asegurando que Aznar no mintió, tan solo actuó en base a los datos de los que disponía.

En este punto cabe recordar dos cuestiones. La primera que la guerra de Irak se justificó por la tenencia de armas de destrucción masiva de las que nunca se presentaron pruebas. La segunda es que el presidente de FAES es el propio José María Aznar.

La curiosa defensa de Aznar que hace FAES: "Cierto que en el momento de la intervención no se encontraron esas armas..."

En este sentido, en el referido comunicado de FAES se admiten varias puntos sobre las habituales críticas a las decisiones del Gobierno de Aznar o el de Tony Blair a la hora de convertirse en el 'trío de las Azores'. Desde la fundación admiten que es "cierto que en el momento de la intervención no se encontraron esas armas y por tanto hay que pensar que no existían entonces". Sin embargo, según su opinión, eso no implica que Aznar incurriese en una mentira o una manipulación.

"El Gobierno de Aznar actuó en función de la información que tenía y de la lógica" Comunicado de FAES

A juicio de FAES, hay un "pero", el de que "el Gobierno de Aznar actuó en función de la información que tenía y de la lógica", por lo que resuelven que "eso, ni es engañar ni es manipular". Esgrimen los crímenes cometidos por Sadam Huseín "contra su propio pueblo en masacres que dejan pequeñas las mayores atrocidades que hayamos podido ver después" y recuerdan que el mandatario iraquí "no dejó que los inspectores de la ONU lo comprobaran acreditando así haber cumplido con sus obligaciones de desarme".

Sobre Huseín, desliza FAES que tuvo en su mano el haber evitado la guerra de Irak permitiendo la entrada de observadores de Naciones Unidas: "De haberlo hecho, la intervención militar no se habría producido".

De nuevo sobre Aznar, el comunicado de dicha fundación recoge también que "no mandó tropas españolas a ninguna guerra en Irak", ya que "España no participó en la invasión y toma de control del territorio" y "eso se hizo a cargo de tropas de Estados Unidos y británicas".