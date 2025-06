Un empresario con una zapatería en quiebra observa impotente la reacción de los clientes al otro lado del mostrador

La empresaria Elena Ponkkonen no cree en el éxito de las tiendas físicas. Dos de las zapaterías de las que era propietaria quebraron el pasado 22 de mayo. "La gente tiene que entender que no hay pequeñas tiendas si no están respaldadas por las compras", crítica.

En declaraciones recogidas por el medio finés Yrittäjät, asevera que el reto son los "elevados costes" del alquiler y de personal. "El año pasado, comenzamos a ver signos de una disminución en el poder adquisitivo de los clientes cuando el gobierno comenzó a hacer recortes. La gente no tiene dinero cuando se han recortado las prestaciones", asegura.

Aun así, la empresaria admite que la culpa también es de los clientes, ya que "se aprovechan de las pequeñas tiendas físicas". "La gente entra, se prueba zapatos, hace que el empleado pierda tiempo de trabajo, luego toma una foto y mira la tienda en línea para ver cuáles son los precios de los zapatos", explica.

Por su parte, Andreas Ögård, presidente de la junta directiva de Fashion Finland, en declaraciones también consultadas por el medio, criticó el editorial de una popular revista de moda en ese país, donde la autora afirmaba que "pide ropa en línea y va a una tienda física para probársela con anticipación".

"Las tiendas físicas no son probadores para tiendas online. Son empresas profesionales y orientadas a los servicios que dan trabajo, pagan impuestos y mantienen la vitalidad en el centro de las ciudades", afirma. "Animar a los consumidores a utilizar los servicios de estas empresas sin ninguna intención de compra está socavando directamente su viabilidad", crítica enfadada.

Además, dice que un "consumidor genuinamente responsable" también realiza sus compras de una manera éticamente sostenible. "Una tienda física se nutre del servicio, los encuentros y los clientes. Si pierde cualquiera de ellos, no habrá lugar para probarse o inspirarse".

Por el momento, y según lo publicado, Ponkkonen "está incierta sobre su futuro". "No sé lo que estoy haciendo. Me he quedado sin nada. Primero tienes que tratar de centrarte en tu propia salud. Además, tengo que pensar en lo que vivo", concluye.

