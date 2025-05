Un experto destapa en directo qué golpes no podrá soportar Rusia: "Ha llegado el momento"

El experto político Taras Zagorodny ha desvelado las medidas que podrían llevar a cabo sobre todo los países europeos y que supondrían un duro golpe para Rusia, e incluso podrían llegar a detener al presidente ruso, Vladimir Putin, en su guerra contra Ucrania. "Existen vulnerabilidades que pueden ser explotadas", ha asegurado, según The New Voice of Ukraine.

Así, el experto ha señalado que "el bloqueo, por ejemplo, de los puertos de Novorossiysk y del Mar Báltico conduciría al colapso de Rusia, porque el 80% del comercio fluye a través de estos sistemas portuarios". "¿Pueden los europeos, por ejemplo, detener ahora petroleros por razones medioambientales en el estrecho de Dinamarca? Ellos pueden. ¿Tienen la fuerza para implementar esto? HAY", ha asegurado.

"Hay flotas de países: Francia, Gran Bretaña, Países Bajos, Dinamarca, Polonia, Alemania, Suecia, Finlandia. Entonces implementen esto y detendrán a Rusia", ha dicho, y ha agregado que si la cuestión es la posibilidad técnica de bloquearlo, Ucrania puede organizar un bloqueo, por ejemplo, de los puertos de Novorossiysk.

"Ha llegado el momento. Estoy seguro de que Trump ni siquiera dirá nada al respecto, o lo dirá de una manera muy vaga. Es decir, haz lo que quieras en este caso", ha afirmado. "Este bloqueo de los puertos, sumado a lo que ya estamos viendo, los continuos ataques a las refinerías, los ataques al tráfico aéreo civil, es un duro golpe para Rusia. Te lo aseguro, no lo soportarán", ha expresado.

Zagorodny ha resaltado que al bloquear los puertos en los mares Báltico y Negro las conversaciones con los rusos serán "completamente diferentes sobre cómo están retirando las tropas del territorio de Ucrania en general". Sin emabrgo, ha dicho que debe haber "una posición común, en primer lugar, de los europeos, que tienen los recursos para garantizar al menos un bloqueo parcial del mar Báltico".

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.