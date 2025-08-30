Un grupo de artistas judíos interrumpe un concierto de la BBC en Londres en apoyo a Palestina

Imagen de archivo. La directora Sarah-Grace Williams dirige la Orquesta Sinfónica de Melbourne durante la actuación del Synthony n.º 3 en el Sidney Myer Music Bowl el 17 de febrero de 2023 en Melbourne, Australia. (Foto de Brittany Long/WireImage)

Un grupo de artistas judíos a favor de Palestina, conocido como Jewish Artists for Palestine, irrumpió el viernes durante una actuación de la Orquesta Sinfónica de Melbourne en el Royal Albert Hall de Londres, en el marco de los BBC Proms.

Los manifestantes denunciaron la "financiación, la censura y la complicidad sionistas" de las instituciones culturales con el conflicto en Gaza, exigiendo un rechazo a lo que consideran "genocidio".

En medio de la actuación, los activistas gritaron "La MSO tiene sangre en sus manos" y acusaron a la orquesta australiana de silenciar al pianista Jayson Gillham por dedicar su actuación a los periodistas asesinados en Gaza.

También critican la financiación de la orquesta por la Fundación Gandel, vinculada con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. "Vosotros silenciasteis a Jayson Gillham. La MSO es cómplice del genocidio. Silenciáis a artistas", gritaron. La protesta fue recibida con abucheos por parte del público.

"Como artistas y profesionales culturales judíos, denunciamos y desmantelamos la complicidad de la BBC, el Royal Albert Hall y la Orquesta Sinfónica de Melbourne", afirmó el grupo. "Hacemos un llamamiento a todos los trabajadores culturales para que se alcen en sus propias instituciones contra el continuo 'apartheid', genocidio y limpieza étnica de Israel en Palestina", sentenciaron.