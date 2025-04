Un incidente "vergonzoso" obliga a las fuerzas de la OTAN a cambiar el rumbo en un ejercicio militar

El primer y mayor ejercicio anual de la OTAN, que este año tuvo lugar en febrero en Rumania con el fin de ejercer un efecto disuasorio ante cualquier amenaza contra territorio aliado, se enfrentó a un problema que no estaba relacionado con el aspecto militar, según informó Stirile ProTV.

El día en que debían entrar en Rumania, los convoyes de la Fuerza de Respuesta Aliada de la OTAN cambiaron repentinamente su ruta. No se detuvieron en Negru Vodă, como habían anunciado oficialmente, sino en Vama Veche. No tomaron el camino equivocado ni hubo ninguna amenaza inesperada, el motivo fue que los militares británicos se dieron cuenta de que sus convoyes no cabrían bajo el único puente ferroviario a la salida de Negru Vodă.

Ese pequeño puente ferroviario cruza la carretera nacional que conduce al campo de entrenamiento de Smârdan, pero no puede ser utilizado por las fuerzas de la OTAN. Durante el período de despliegue, de enero a principios de febrero, los soldados aliados pasaron por Grecia y Bulgaria para llegar hata Rumania, a Smârdan.

Un soldado británico explicó, según el mismo medio, que tuvieron un problema con el ancho de vía. Ves el convoy detrás de mí, y vienen cuatro más. El vehículo más alto mide 4,2 metros. Es muy importante que los vehículos quepan por debajo de los puentes, porque girar con un convoy así no es nada fácil en carreteras estrechas".

Finalmente, los convoyes tuvieron que entrar por Vama Veche, una ruta que en un escenario real está más cerca de la orilla del mar e implícitamente más expuesta a ataques.

En concreto, el ejercicio, llamado 'Steadfast Dart 25', probjó y entrenó el despliegue operativo y el refuerzo de los elementos de la Fuerza de Reacción aliada de la OTAN (ARF, por sus siglas en inglés) en Área de Vigilancia Sudeste de la OTAN en tiempo de paz. Se centró así en el planeamiento y ejecución de una actividad multidominio previa a una crisis, con el objetivo de reforzar a las fuerzas aliadas desplegadas en Rumanía, Grecia y Bulgaria.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.