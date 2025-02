Un misterioso millonario activa la cuenta atrás para crear la Nueva Atlántida donde "básicamente todo quiere matarte"

A las afueras de Chepstow, en la frontera galesa, un grupo de hombres y mujeres con experiencia en buceo, biología marina, tecnología, finanzas, construcción y fabricación están construyendo lo que quieren que se convierta en una ciudad submarina.

El proyecto se llama Deep y el sitio fue elegido después de una búsqueda global de la ubicación perfecta para construir y probar un alojamiento submarino que, según los fundadores del proyecto, les permitirá establecer una "presencia humana permanente" bajo el mar a partir de 2027, según ha publicado The Guardian.

Deep, además, está financiado por un único inversor privado anónimo con mucho dinero que quiere invertir cientos de millones de libras (si no más) en un proyecto que “aumentará la comprensión del océano y su papel fundamental para la humanidad”, según un portavoz de Deep. Su equipo directivo no ha revelado nada, no solo sobre la cantidad (solo dicen que es sustancialmente más de los 100 millones de libras que se están invirtiendo en el campus de Deep cerca de Chepstow), sino también sobre la identidad del inversor.

Sea quien sea el que esté detrás, el tamaño de la inversión significa que una idea que suena ambiciosa parece estar convirtiéndose rápidamente en realidad. El lugar escogido, de 20 hectáreas en Gloucestershire, fue una vez una cantera de piedra caliza que se inundó en la década de 1990 y fue utilizada por una escuela de buceo hasta 2022. Ahora, se está transformando en una instalación de última generación.

Esta contará con unidades de alojamiento, una escuela de capacitación y una plataforma para mini sumergibles que llevarán a la gente a espacios habitables en el lago de 80 metros de profundidad, según apunta el mismo medio. Estas unidades submarinas, conocidas como centinelas, se utilizarán para capacitar a los científicos (y, eventualmente, a cualquier otra persona que tenga dinero para alquilarlas) para vivir bajo el océano durante mucho más tiempo del que se ha logrado antes y a una mayor profundidad.

"En los años 50 y 60, hubo una carrera espacial y una carrera oceánica, y el espacio ganó. Es difícil llegar al espacio, pero una vez que estás allí arriba, es un entorno relativamente benigno", explica Mike Shackleford, director de operaciones de Deep. El océano es todo lo contrario: es bastante fácil llegar al fondo, pero una vez que estás allí, "básicamente, todo quiere matarte", bromea.

"Sin embargo, casi todos los oceanógrafos que he conocido dicen: 'Te sorprendería saber lo poco que sabemos sobre el océano'”, cuenta Shackleford el medio británico. Y agrega: "Por eso, alguien tiene que dar los primeros pasos para intentar desarrollar alguna de las tecnologías que nos permitirán descender y estudiar el océano in situ".

La idea de los centinelas de Deep es que, inicialmente, la gente pueda permanecer en el interior hasta 28 días seguidos, aunque pretenden que algún día esto pueda extenderse a meses e, incluso, aún más tiempo. "El objetivo es vivir en el océano para siempre. Tener asentamientos humanos permanentes en todos los océanos del mundo", afirma Shackleford.