Un país clave de la OTAN responde a las últimas amenazas de Rusia con su nueva arma de capacidad nuclear

El presidente ruso, Vladímir Putin, durante una reunión en el Palacio Konstantin de Strelna (San Petersburgo), el 6 de junio de 2024.

Francia se ha convertido por méritos propios en un país clave de la OTAN y tal es su peso que no ha dudado en responder a las últimas amenazas de Rusia con su nueva arma de capacidad nuclear.

Mientras el Kremlin trata de sacar pecho por su armamento e intenta sacar partido a las presiones contra la OTAN y Estados Unidos por la guerra en Ucrania, el país galo ha presentado su nuevo misil, el M51.

Las Fuerzas Armadas de Francia han puesto en marcha hace unos días la tercera versión de su conocido misil M51. Se trata del destinado para los submarinos nucleares Triomphant.

En concreto, el misil comenzó a funcionar el pasado 24 de octubre, pero fue el pasado martes cuando el Ministerio de Defensa ha confirmado el importante refuerzo en el armamento galo.

Francia sigue reforzándose y la responsable de las Fuerzas Armadas del país, Catherine Vautrin, ha asegurado que esta tercera versión del misil M51 es algo que pone en valor "la excelencia de la alta tecnología desarrollada por actores estatales e industriales franceses en el ámbito militar nuclear".

Para la encargada del ramo, la instalación muestra la "gran ambición" de Francia en la programación militar durante los próximos cinco años y apuesta por seguir dando pasos acelerados por la "modernización" de los equipos y "perpetuar la credibilidad" de la disuasión, "pilar soberano" de la seguridad.

Este armamento no es poca cosa. Se trata de un misil balístico tierra-mar capaz de llevar en su interior varias cabezas nucleares. Aunque fue en 2010 cuando salió a la luz, han tratado de mejorarlo año a año.

De hecho, ya está manos a la obra en la cuarta generación de este misil. Arrancó el pasado mes de agosto, según anunciaron en un comunicado las Fuerzas Armadas de Francia.