Ni la OTAN ni misiles: un experto señala el talón de Aquiles que podría arrebatarle el poder a Putin

La intención del presidente de Rusia, Vladímir Putin, cuando el 24 de febrero de 2022 decidió lanzar la incursión militar sobre territorio ucraniano e iniciar así la guerra, era conseguir una rápida victoria en un conflicto armado que durara apenas unas semanas o como mucho unos meses.

Sin embargo, la realidad es que la guerra de Ucrania va camino de los cuatro años y que en el campo de batalla no se están produciendo movimientos que hagan pensar en un final cercano de la contienda.

La gran resistencia de las tropas ucranianas (que sobre el papel partían en una posición de clara desventaja respecto a las rusas), unida al apoyo de la OTAN al país dirigido por Volodímir Zelenski a través del suministro de misiles y sistemas de defensa de aérea, ha permitido que Rusia no logre ese veloz triunfo que esperaba.

Ante esa situación, hay quienes especulan con que la ciudadanía rusa (que ha visto cómo su bienestar económico se ha visto gravemente perjudicado por la guerra) pueda protagonizar un levantamiento popular para arrebatarle el poder a Putin.

Sin embargo, Juhana Aunesluoma, profesor de Historia Política de la Universidad de Helsinki (Finlandia), cree que quienes podrían provocar el final del mandato del presidente ruso no serían los ciudadanos de a pie sino las élites rusas.

En una entrevista en el medio de comunicación finlandés Ilta-Sanomat, el experto ha señalado que los puntos débiles del sistema creado por Putin se encuentran en los niveles más altos, es decir, en el liderazgo de las fuerzas armadas y en los actores clave de la economía.

En ese sentido, Aunesluoma ha expresado que "Putin tiene un control muy firme sobre ambos a través del aparato de seguridad". No obstante, ha avisado de que "ya hemos visto antes que este tipo de regímenes pueden colapsar muy rápidamente cuando las cosas llegan demasiado lejos".

Por ello, según el profesor de Historia Política, las claves para una posible caída de Putin serán el daño que las sanciones económicas internacionales provoquen en la élite económica y política rusa, y la duración que acabe teniendo la guerra de Ucrania.