Un país de la UE alza la voz contra Zelenski: "Es un ataque sin precedentes de los servicios de inteligencia ucranianos"

Viktor Orbán ha acusado a Ucrania de inmiscuirse en los asuntos internos de su Gobierno. Tras una reunión con su Consejo de Defensa, el primer ministro húngaro calificó la supuesta interferencia como "un ataque sin precedentes de los servicios de inteligencia de Ucrania" y afirmó que Kiev estaba detrás de una campaña para deslegitimar su Ejecutivo sobre la opinión pública.

En declaraciones recogidas por el medio The New Voice of Ukraine, Orbán explicó que el servicio de seguridad (SBU) de Ucrania "ha renovado sus contactos en Hungría", y que, a través de un político de la oposición, "lanzó un ataque contra el ejército húngaro".

"Por lo tanto, el partido de la oposición húngara ha participado activamente en una operación especial de la inteligencia ucraniana", ha aseverado el presidente. "Ni Bruselas ni Kiev pueden tomar decisiones en nombre del pueblo húngaro".

De acuerdo a la información difundida, el SBU anunció que había descubierto una red de inteligencia militar húngara que operaba en la región de Zakarpattya. Durante la investigación, dos agentes húngaros fueron detenidos, puesto que "habían recopilado datos sobre las defensas militares regionales, examinado los sistemas de defensa aérea de la región y encuestado a los residentes locales sobre la posible toma de la zona por parte de las fuerzas húngaras".

El ministro de Relaciones Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, en unas declaraciones también recogidas por el digital, ha asegurado que Budapest no había recibido ninguna notificación oficial de Kiev sobre este asunto, acusando al gobierno de Zelenski de difundir "propaganda antihúngara infundada".

