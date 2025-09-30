Un reconocido jugador de baloncesto recupera su contraseña olvidada de Bitcoins y se lleva una alegría millonaria

El jugador de baloncesto de la NBA Kevin Durant durante un partido.

El jugador de balonocesto Kevin Durant, una de las mayores estrellas de la NBA, ha recuperado recientemente la contraseña donde tenía almacenada una importante inversión en criptomonedas. Con los años y la revalorización, el alero de los Houston Rockets había acumulado 20 millones de dólares.

Durant decidió en 2016 invertir 100.000 dólares en la compra de bitcoin junto a su socio de negocios Rich Kleiman. Entonces la moneda cotizaba en torno a los 650 dólares. Pero con el paso del tiempo fueron perdiendo interés en un mercado tan volátil y acabaron hasta olvidando la contraseña para acceder a la cuenta en la plataforma Coinbase, según ha informado el medio Athletiko.

Pero la historia dio un giro inesperado este año. El director ejecutivo de la plataforma Coinbase, Brian Armstrong, confirmó que habían ayudado al jugador a recuperar la contraseña, por lo que Durant ha logrado finalmente acceder y recuperar los más de 20 millones de dólares que ahora valdría su inversión inicial.

Se estima que Durant, de 37 años, recibirá esta temporada unos 54 millones de dólares y su patrimonio neto se estima en unos 300 millones de dólares, así que no es que necesite 20 millones más, pero sin duda ha sido una buena noticia para su cuenta corriente.

El jugador, además, no tiene en mente tomarse una pausa en su carrera. En su última conferencia de prensa despejó las dudas sobre su futuro en Texas al revelar que se veía firmando una extensión de contrato, aunque no dio una fecha exacta para su renovación.