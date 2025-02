Una agresiva tendencia contra las mujeres en el transporte público de Japón es tan común que ya tiene nombre 

En Japón, existe un fenómeno que se ha ido acentuando con el paso del tiempo, en el cual los hombres butsukari otoko golpean con el hombro a las mujeres que encuentran en su paso en el transporte público, sin disculparse, tal y como explica en su artículo el Japan Times. Los atacantes suelen ser hombres de mediana edad, mientras que las víctimas generalmente son mujeres, según se aprecia en los videos que se han ido compartiendo a lo largo de los años desde 2018.

La usuaria en Youtube '@SakuraKayama' ha explicado en qué consiste. "Una de las razones por las que casi no me gusta subirme al tren en Tokio es porque hay una alta probabilidad de que te topes con un butsukari o jizan o un butsukari otoko que es como le dicen acá en Japón a los hombres que te dan un golpe con el hombro apenas pasas al lado de ellos", ha comenzado en su alegato.

"Y no, no estoy mintiendo, esta clase de tipos son muy comunes en Tokio. Como pueden ver en este video, este tipo solo le da golpes a las mujeres que están acompañadas de otras mujeres o a mujeres que están solas, pero no le da golpes a los hombres ni tampoco a las chicas que van acompañadas de sus novios", ha añadido la mujer, que considera que los agresores suelen buscar a personas vulnerables para realizar sus ataques.

"Muchas personas dicen que es porque este tipo de hombres son hombres tan débiles y tan fracasados en la vida que de alguna manera sienten satisfacción al herir o al ejercer algún tipo de poder sobre algo o alguien, en este caso una mujer, en un lugar en donde todo el mundo está caminando rápido, corriendo, donde puede haber confusión y se puede digamos escapar fácilmente", concluye en su publicación la usuaria. Algunos de los motivos detrás de estos comportamientos pueden ser la sobrecarga laboral y la falta de interacción social fuera de los entornos laborales.

En el supuesto de que alguien sufra alguna de estas agresiones, se recomienda evitar tomar una respuesta agresiva, ya que puede provocar una mayor confrontación. En su lugar, se aconseja llamar a la policía, tomar imágenes de la persona y del ataque y en el caso de que sea necesario, presentar la correspondiente denuncia por daños.